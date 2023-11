İİT Büyükelçileri İsrail'in saldırılarına son verilmesi için çağrıda bulundu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) büyükelçileri, yaptıkları ortak açıklamada, "AB ve üye ülkelerini acilen İsrail'in barbar saldırılarına son vermek ve derhal bir ateşkes sağlanması için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

İİT büyükelçileri, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de Press Club adlı etkinlik salonunda İİT'nin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Bangladeşli Büyükelçi İsmat Jahan'ın ev sahipliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, geçtiğimiz cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararlar uluslararası basınla paylaşıldı. İİT büyükelçileri adına ortak açıklama yapan Moritanya'nın Brüksel Büyükelçisi Ould Brahim Khlil, "İİT büyükelçileri olarak AB ve üye ülkelerini acilen İsrail'in barbar saldırılarına son vermek ve derhal bir ateşkes sağlanması için harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca yineliyoruz ki Gazze halkının bilinçli ve programlı olarak içeride ve dışarıya doğru göçe zorlanmasını reddediyoruz. Ayrıca insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Büyükelçiler olarak bu trajik duruma dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştu.

"Masum sivillerin öldürülmesine derhal son verilmelidir"

Vermek istedikleri mesajın son derece açık olduğunu söyleyen Khlil, "Bugün vermek istediğimiz mesaj son derece açıktır. Bildiğiniz bu durumda, her gün gördüğünüz bu duruma dair mesajımız, bombardımanlar derhal durdurulmalıdır. Masum sivillerin öldürülmesine derhal son verilmelidir. Masum halkın göçe zorlanmasına son verilmeli. Hastanelerin, okulların, evlerin yakılmasına, bombalanmasına derhal son verilmelidir. Uluslararası topluma, politik karar alıcılara, basına, gazetecilere mesajımız; lütfen dikkatli olun, her yerde gördüğümüz yalanlara alet olmayın. İnsanlara verdiğiniz bilgilerin kaynaklarını kontrol edin. Tespit ettik ki Filistinlilerin imajını kötülemek için sosyal medya ve her yerde yanan Filistinlilerin görüntülerini sanki İsraillilermiş gibi yayınlayıp yalanlar yayılıyor. İnsanları tarafsızca bilgilendirme rolünüz özellikle bu ay çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 11. madde vurgusu

Basın açıklamasına katılan büyükelçilerden konuşma yapan Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ise, İİT'nin kararlarından 11. maddeye vurgu yaptı. Kaymakçı, "İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından alınan kararlardan 11. madde gereğince savaşın durdurulması ve barış sağlanması için altı ülke dışişleri bakanları görevlendirildi. Suudi Arabistan'da Filistin konusunda zirve gerçekleştirildi. Ürdün, Mısır, Katar, Türkiye, Endonezya ve Nijerya ile diğer ilgili ülkeler derhal harekete geçti. Bugün yapılan ateşkes çağrıları sadece Arap dünyasından ya da İslam dünyasından gelmiyor. Birçok Avrupa ülkesinde ve uluslararası toplumda güçlü ateşkes çağrısı yapılıyor. Dünyayı kutuplaştırmak doğru değildir ancak İsrail'in başlatmış olduğu bu intikam savaşını ve saldırısını derhal durdurmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AB'ye İsrail'e baskı yapma çağrısı

Basın açıklamasına katılan büyükelçiler, İslam İşbirliği Teşkilatının öncelikli olarak Gazze'ye yapılan bombardımana son verilmesi, sivil katliamlarının durması, hastanelerin, evlerin ayrım yapılmaksızın vurularak insan hakları ve uluslararası hukukun çiğnenmesine son verilmesini istediklerini belirtti. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran İİT, AB dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıda bu konuda sorumlu davranılarak, İsrail'e katliamlarına son verme baskısı yapmasını istediklerini dile getirdi. - BRÜKSEL