İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

ÖZGÜR ÇELİK, YÖNETİMİYLE BİRLİKTE GÖREVDEN ALINDI.

CHP, son ayların en hareketli gününü yaşıyor. CHP İstanbul İl Kongresi için açılan davada mahkeme kongreyi iptal etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınırken, Gürsel Tekin il başkanı olarak atandı.

İSTANBUL İL KONGRESİNE İLİŞKİN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Özgür Çelik'e bir kötü haber daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.

Özgür Çelik

SAVCILIKTAN BİRLEŞTİRME TALEBİ

Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" ve "seçimlerin yapılması" maddeleri kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne birleştirme talepli davaname düzenlendiği belirtildi.

Bu arada, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına verdiği ara karar dosyasıyla savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirme talebini İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değerlendireceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı" ifadeleri yer almıştı.

ÖZGÜR ÇELİK İÇİN HAPİS TALEBİ

Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kalmasıyla ilgili İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davada ara karar açıklandı. Ara kararda, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongreyle alakalı yapılan incelemelerde, dosyaların içeriğinde bulunan ifade tutanakları, tapu kayıtları, SGK kayıtları, banka yazı cevapları, diğer resmi kurumlardan gelen bilgi ve belgeler ile mahkeme dosyasının tüm içeriğini birlikte değerlendiren mahkeme heyeti, davacı tarafın iddialarının basit bir iddianın ilerisine geçtiği ve gerçekleşen seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığına kanaat getirdi.

Kararda, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği hususlarında yaklaşık ispat şartı sağlandığını belirten mahkeme, ihtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ve seçme-seçilme haklarının özüne aykırı hal ve durumlar meydana geleceğini vurgulandı.

5 KİŞİLİK GEÇİCİ KURUL ATANDI

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı. Ayrıca, Özgür Çelik ve yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan 39'uncu Olağan Kurultay Süreci'nin kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

KONGRE KARARLARININ İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme tarafından, davacı tarafın talep ettiği CHP 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve CHP 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebi ise reddedildi.

KONGRE SÜRECİ DURDURULDU

Kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

ÖZGÜR ÇELİK: CHP BABA OCAĞIDIR, TESLİM ALINAMAZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında, "Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" dedi.

"KAVGA İÇİN GELMEDİK"

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, "Karar az önce tebliğ edildi. Ben ve eski 4 ilçe başkanı göreve getirildik. Benim uğraşım birliği, dirliği tesis etmektir. Delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün çabamız partinin hukukunu ve iç sorunlarını gidermek olacak. Genel Başkanım Özgür Özel ile de, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de görüşeceğim. Biz sorun çıkarmak için değil, gidermek için geldik" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı.

BAKAN TUNÇ: YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Karara ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.