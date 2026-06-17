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Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

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Trabzon'daki İl Danışma Meclisi toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e tepki gösteren bir partili, taleplerinin karşılanmadığını belirterek konuşmayı protesto etti. "Yalan konuşuyorsun" diyerek tepki gösteren şahıs, protestosunu sürdürünce korumalar tarafından yaka paça salondan çıkarıldı. O anlar kameralara yansırken, vatandaşın müdahaleye tepki gösterdiği görüldü.

  • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında bir partili 'Yalan konuşuyorsun' diyerek tepki gösterdi.
  • Tepki gösteren Temel Kara isimli vatandaş, korumalar tarafından salondan çıkarıldı.
  • Kara, 25 yıldır parti için çalıştığını ancak taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

Trabzon'da düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında tepki gösteren bir partili, korumaların müdahalesiyle salondan çıkarıldı.

TRABZON'DAKİ TOPLANTIDA GERGİN ANLAR

Trabzon'da gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi toplantısında yaşanan protesto kısa süreli gerginliğe neden oldu. Toplantıya milletvekilleri Vehbi Koç ve Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Konuşma yaptığı sırada Ahmet Metin Genç'e salondaki partililer bölümünden Temel Kara isimli bir vatandaş tepki gösterdi. Yaklaşık 25 yıldır parti için çalıştığını söyleyen Kara, taleplerinin karşılanmadığını belirterek, "Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun" diye seslendi.

"25 YILDIR ÇALIŞTIM"

Tepkiler üzerine Genç, Kara'yı sakinleştirmeye çalışarak, "Temel abi, her gün seni dinliyorum. Sakin ol. Senin işini hallettim. Temel abimize bir çay ikram edelim, bekle beni" ifadelerini kullandı. Ancak Kara tepkisini sürdürdü. 

KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Protestonun devam etmesi üzerine korumalar devreye girdi. Kara, görevliler tarafından salondan çıkarıldı. O anlar kameralara yansırken, müdahale sırasında vatandaşın yaşananlara tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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