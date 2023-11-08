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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178'i tutuklandı, bin 297'si hakkında adli kontrol...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178'i tutuklandı, bin 297'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178'i tutuklandı, bin 297'si hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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