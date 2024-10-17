İçişleri Bakanı Yerlikaya: 166,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de, Türkiye'nin Huzuru toplantısının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kabine dönemimizde gerçekleştirilen operasyonlarda 166,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, 45 bin 296 kişi tutuklandı" dedi.

Birtakım ziyaretler için Eskişehir'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Türkiye'nin Huzuru Eskişehir' toplantısını gerçekleştirerek emniyet ve jandarma yetkililerinden brifing aldı. Toplantıya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, vali yardımcıları, kaymakamlar, polis müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana yapılan operasyonlarda, 166,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 45 bin 296 kişinin tutuklandığını belirtti.

"Kabine dönemimizde 166,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi"

Bakan Yerlikaya, ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinden bu yana uyuşturucu maddeyle mücadele operasyonları hakkında, "Türkiye geneliyle ilgili, 4 Haziran 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yani bu kabine döneminde 166,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 85,6 milyon adet cinsinden olan uyuşturucu ve 264,1 milyon kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 45 bin 296 kişi tutuklandı, 20 bin 163 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" dedi.

"Gördüğünüzü, duyduğunuzu narkotik olayları teyit etme ihtiyacı duymadan bize iletin"

Pilot il olarak İstanbul'da kullanımı başlayan Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nin (NARVAS) yapılan çalışmalara hız kattığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaş ihbarlarının da kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Vatandaşların narkotik olaylar hakkındaki aldıkları duyumları, teyit etme ihtiyacı duymadan yetkililere iletmesini isteyen Bakan Yerlikaya, "Narkotikle ilgili istihbarat gücü gerçekten güçlü ama biz zamanı daha hızlı ve operasyonları çok daha hızlı yapabilmek adına bu Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili 112'yi lütfen arayın. Gördüğünüzü, duyduğunuzu, işittiğinizi bize iletin. Doğru olup olmadığını hiç teyit etmeyin. Bize söyleyin, o bizim işimiz. Bunun Eskişehir'in hangi ilçesinde, hangi saatte, hangi vakitte, alıcı mı, satıcı mı, kullanıcı mı? Yazılım sisteminde buna öyle bir analitik değerlendirme yapıyoruz ki buna uygun bizim elimizdeki var olan istihbaratla beraber vatandaştan gelen bilgileri üst üste koyduğumuz zaman İstanbul'da başlayan NARVAS pilot çalışma şu anda hem kırsalda hem de jandarmada, Türkiye'nin her yerinde hızımıza hız katıyor. Ben vatandaşlarıma bu noktadaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Durmasınlar, aynı hassasiyetle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siber dünyadaki suçlularla mücadeleyle ilgili gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz"

Siber suçların önlenmesi amacıyla devlet olarak yaptıkları çalışmaların her geçen gün daha fazla arttığını ve artmaya da devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Siberle ilgili, terörle iltisaklı, bilişim ödeme, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarıyla ilgili 32 tutuklu, bugüne kadar Eskişehir emniyetimizin ve jandarmamızın başardığı. Artık siber dünyadaki suçlularla mücadeleyle ilgili gücümüzü, hassasiyetimizi bir önceki günden çok daha yukarıya, bir önceki aydan çok daha yukarıya gitme noktasında bir dinamizm geliştiriyoruz. Çünkü artık organize olsun, bireysel olsun, olmasın sosyal medya mecralarında ve siber dünyada huzurumuzu, güvenliğimizi riske eden ne tehlike varsa siber başkanlıklarımız jandarmada, emniyette siber devriyelerimiz 7/24 ışığı sönmeden gayret gösteriyor. 81 ildeki emniyet jandarma müdürlüklerimizle koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Burada da bizim topyekun mücadele etmemiz gerekiyor. Devletimizin, milletimizin birlikteliği çok daha güçlü hale getirmemiz lazım. Çünkü görmüş olduğunuz müşahhas yaşamın, dünyanın bulutlarından çok daha büyük bir dünyadan bahsediyoruz. Siber dünyayı kast ederek söylüyorum. Burada başta çocuklarımızı, gençlerimizi, bütün ailelerimizi, aile kurumumuzu, bütün değerlerimizi korumakla ilgili bizim devlet ve millet el ele vererek gayret göstermemiz gerekiyor." - ESKİŞEHİR