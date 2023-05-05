İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Darbenin talimatını kim verdi? Amerika'

Altan ÇİMEN-Burak KESKİNCİ / İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Yunus Emre Camii'nde Cuma namazı kıldı. Cuma namazı çıkışında vatandaşlara seslenen Soylu, "Bunlar 15 Temmuz darbesini yapmaya çalıştılar mı? Darbenin talimatını kim verdi? Amerika. Kim yapmaya çalıştı? FETÖ. Ben bunu söyledim diye, 15 Temmuz'da darbe oldu. 16 Temmuz günü 'Bu darbenin arkasında Amerika var.' dedim. Ondan sonra Amerika beni iki defa istenmeyen adam ilan etti. Bir de Amerika'da mal varlığım varmış gibi Amerika'da mal varlığıma el koydu. Ben de dedim ki 'Benim Amerika'da mal varlığım yok ki, benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ. Onu da Türkiye'ye getirteceğiz, inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da bulunan Karadeniz Mahallesinde vatandaşlara seslendi. Cuma namazını Yunus Emre Camii'nde kılan Süleyman Soylu, cuma namazı sonrası vatandaşlara seslendi. Mahalle buluşmasında Süleyman Soylu'ya Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Tayyip Erdoğan'la kendini denk tutuyor. Terazi'nin bile bir adaleti var ya, terazinin. Dünya lideriyle teraziye çıktı. Karadeniz mahallesi, o terazide kimin ağır olduğunu, Kimin dünyada lider olduğunu gösterecek mi?" diye konuştu.

"SGK GİBİ ORAYI DA BATIRIR"

Soylu, "Tam 3 aydır, 4 aydır bir kuyu deliniyor. Oradan büyük ümidimiz vardı ve en sonunda TPA genel müdürümüz ile Şırnak valimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza müjdeyi ver. Bakın 8 bin 900 varil, şimdi Türkiye'nin en büyük rezervi. Günlük 100 bin varil petrol üretecek ve bizim 10/1 petrol sarfiyatımızı karşılayacak. Türkiye'nin en büyük petrol rezervini Gabar dağında bulduk. Allah korusun bay bay Kemal eline onu geçirse SGK gibi orayı da batırır değil mi? "şeklinde konuştu.

"DARBENİN TALİMATINI KİM VERDİ ? AMERİKA"

"AMERİKA'NIN O PİS ELİNİ ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYADAN ÇEKİP ÇIKARACAĞIZ"

"GENÇLER SİZE SESLENİYORUM"