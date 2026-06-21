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İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'de valilik, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Derinkuyu ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Çiftçi'yi ziyarette, Vali Hüseyin Kök, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, MHP İl Başkanı Adnan Doğu ve il protokolü karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Kök'ten brifing aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Nevşehir'i ziyaret etmekten dolayı bahtiyar olduğunu söyledi.

Derinkuyu ilçesinde 4 yıl görev yaptığını belirten Çiftçi, "Kendimi Nevşehir'e, Derinkuyu'ya ve diğer ilçelerimize borçlu hissediyorum. Vefa borcum var. İnşallah bakanlığım süresince, bu şerefli görev benim üzerimde olduğu müddetçe de elimizden geldiği kadar ilimizin, ilçemizin sorunlarını giderme konusunda bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Bugünkü ziyaretimizin ve programın hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel karşılama ve misafirperverlikten dolayı da herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Buradan Derinkuyu ilçesine giden Çiftçi, Kaymakam Esra Bozan, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektirip bir süre sohbet eden Çiftçi, Bozan'dan ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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