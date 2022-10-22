AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya ateş püsküren İbrahim Tatlıses geçmiş paylaşımını silmeyi unuttu

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako'nun gerçek yüzünü anlatacağım" demişti. Bu paylaşımın ardından Tatlıses'in 2017'de Fakıbaba'yı bakan olmasından dolayı tebrik ettiği tweet gündem oldu. Söz konusu paylaşımda, "Sevgili hemşehrim Ahmet Eşref Fakıbaba'yı bakanlığondan dolayı tebrik ediyorum. Sayın Bakanım çok mutlu oldum, başarılar diliyorum" ifadeleri kullanılıyor.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden ve partisinden istifa ederek İYİ Parti katılacağını açıklamasının ardından ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako'nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇMİŞ PAYLAŞIMINI SİLMEYİ UNUTTU

Bu paylaşım sonrası Tatlıses'in 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı tebrik ettiği paylaşım gündem oldu.Söz konusu paylaşımında Tatlıses'in "Sevgili hemşehrim Ahmet Eşref Fakıbaba'yı bakanlığından dolayı tebrik ediyorum. Sayın Bakanım çok mutlu oldum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Manidar bir paylaşımla istifasını duyuran Fakıbaba, açıklamasında şu satırlara yer vermişti: "2003'te üyesi olduğum Ak Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için ana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

AKŞENER'LE YOL YÜRÜYECEK

Öte yandan, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa kararı alan Fakıbaba, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Fakıbaba, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.