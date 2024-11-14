İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için de İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazıldı.

"YILLARDIR İDMANLIYIM, VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Türkiye'nin gündeminde olan konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış töreninde ilk kez konuştu. "Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz." diyen Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider.

"YILLARA GÖRE AÇIKLAYIN, EŞİTSE GÖREVİ BIRAKACAĞIM"

Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor."