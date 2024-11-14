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İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usülsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için de İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazıldı.

"YILLARDIR İDMANLIYIM, VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Türkiye'nin gündeminde olan konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış töreninde ilk kez konuştu. "Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz." diyen Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider.

"YILLARA GÖRE AÇIKLAYIN, EŞİTSE GÖREVİ BIRAKACAĞIM"

Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor."

İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

işiniz gücünüz eğlence yaw, millet bilmiyor mu? sözde sanatçı sayılanlara milyonları aktarmayın.

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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

kibir abidesi eco plus

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

itibardan anlasan bari

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Haber YorumlarıTurkuaz Türk:

ulan adamlar devleti soydu ses yok bi 60 milyonluk konser dert oldu muhalefette iş yok ameka

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Haber YorumlarıEmrah Tekin:

Ak Parti adaletli davranmamış olabilir eşit davranmamış olabilir evet doğrudur ama sizin yaptığınız daha yanlıştır bu milletin bu halkın parasını üçbeş sanatçıya harcamak kadar iğrenç bir durum olamaz o kadar gariban o kadar Öksüz insan varken o kadar evsiz insan varken o kadar lösemi hastası çocuk varken okula aç giden çocuk varken sizin bu yaptığınız pervazsızlıktır.

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Haber YorumlarıMehmet Sltn:

Niye öyle demiş şeffaf ol madem bir şey saklamıyorsun panikleme hesap ver eko

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir yanlış başka bir yanlışla savunulmaz halkın parasını usülüne uygun olsa bile şarkıcı türkücü çalgıcı çengiciye harcamayacaksınız halkın refahına katkıda bulunmak için harcayacaksınız

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Haber YorumlarıMurat Guzeltepe:

Bu nasıl bir rezalet, 94 milyon. Birde utanmadan sıkılmadan çıkıp açıklıyorlar. Bir konserde bir sanatçıya bur memurun 1 yılda alacağı parayı toptan versen 1 milyon etsin. Yav stant kurmak 90 milyon mu, ayıp yahu, sonra konsere gitmeyen niye parasını ödüyor. Gidenlerden alin. Milletin sırtına niye yukluyorsunuz. Haram zıkkım olsun. O uçaklar terörist avliyor

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Haber YorumlarıNur Zo:

Bu işten hiçbir şey çıkmaz olan vatandaşın parasına oluyor iki gün sonra suya toplutaşımaya bir zam iş çözülür. Başka bir ülkede olsa donuna kadar alırlar işte farkımız.

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Haber Yorumlarımurat:

Akp nin yaptığını kimse görmez.

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