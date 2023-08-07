İBB Başkanı İmamoğlu: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü ve en demokratik yönetimi olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü ve en üretken yönetimi olacaklarını söyledi. İmamoğlu, ayrıca Tunceli ve diğer şehirleri ziyaret ederek hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti.

ELAZIĞ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte inşa ettikleri 17 bin 71 metrakare kapalı alana sahip Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da eşlik ettiği ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum; bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz" diye konuştu.