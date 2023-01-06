İmamoğlu, metro açılışını seçim mitingine çevirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu

Bostancı-Dudullu Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem hükümete hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı. İmamoğlu, "Tek kişi gidecek, milletin hükümeti milletin huzur ve kardeşlik getirecek. Bu ülkenin bereketini kaçıranlar evine gidecek milletin hükümeti huzur getirecek. Büyük bir haysiyet mücadelesi vereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattı bugün hizmete açıldı. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

"TEK KİŞİ GİDECEK, HUZUR VE KARDEŞLİK GELECEK"

Törende bir konuşma yapan İBB Başkanı İmamoğlu, hem hükümete hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu konuşmasında "Tek kişi gidecek, milletin hükümeti milletin huzur ve kardeşlik getirecek. Bu ülkenin bereketini kaçıranlar evine gidecek milletin hükümeti huzur getirecek. Büyük bir haysiyet mücadelesi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasını 3 lider böyle dinledi

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları;

"Ağustos 2022'de başlattığımız 150 günde 150 projenin final açılışındayız. Gerçi biraz hızlı gitmişiz; 150'nci değil 190'ıncı projenin açılışını beraber yapıyoruz. Hepinizin huzurunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın en büyük şehrini yöneten belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda olduğu bir sınav vardır. O sınavı geçmezlerse tüm dersleri verseler de sınıfta kalırlar. İBB'nin en önemli sınavı metro sınavıdır. Metro medeniyetin başat seviyesidir. Birçok önde gelen kent, İstanbul'u bu yarışta geride bıraktı. O nedenle göreve gelir gelmez metro yapmayı İstanbul için bir onur meselesi haline getirdik. Ne dünyadan ne Avrupa'dan bu konuda geri kalamazdık, o nedenle görevde kaldığımız sürenin yarısını metroya ayırdık. Hayata geçirdiğimiz metro 46,2 kilometreye ulaştı, daha fazlasının yapımına da devam ediliyor.

"'MİLLET YERİN ALTINI GÖRMEZ' DEDİLER"

Metro yapımında tüm başkanların emekleri vardır ama sıralamaya girmeyeceğim. Bazı başkanlarımızda kilometrelerden bahsedilirken, bazıları metreyle ölçülüyor. Biz nezaketi elden bırakmadan devam edeceğiz. Ne dediler biliyor musunuz? 'Aman dikkat et, millet yerin altını görmez. Alt yapıya değil üst yapıya yatırım yap.' Biz ikisini de beraber yaptık hamdolsun. Bu 46 kilometrede emeği bulunan bizden önceki başkanlara dolu dolu teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'de rakibe teşekkür etmek, rakibi tebrik etmek bu iktidar sayesinde tarih oldu. "Aman ona teşekkür etme, hepsini ben yaptım benden önce bir şey yoktu" de zihniyetiyle karşı karşıyayız.

"AK PARTİLİ BİR KARDEŞİMİZ TEŞEKKÜR ETTİ, BAŞINA GELMEYE KALMADI"

AK Partili bir kardeşimizin ilçesinde yaptığımız bir açılışta, değerli kardeşim bize teşekkür etti diye başına gelmeyen iş kalmadı. Ben o hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım. O nedenle sadece teşekkür etmeyeceğim, ağız dolusu teşekkür edeceğim. Devlet devamlılıkla ayaktadır, bugün birkaç yılı konuşanlar tarih içinde kum tanesi gibidir. Dediğim gibi istatistik bilimini severim ama detaylarına girip kalbini kırmayacağım. Bu istatistiki verileri açıklamaya belki gerek vardır ama onu başka usullerde yaparız. Çünkü derdim kimseye nispet yapmak, kendimizi öne çıkarmak değildir ve olamayacak. Çünkü bu cennet vatan hepimizin.

"MİLLETİMİZ BUNU SANA YAPTIRMAZ"

Bize milletin verdiği görev bu kadar yalın ve anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez, milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan İstanbul'un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin, belki o ahlakın parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz. İstanbul için adalet, Türkiye için adalet."