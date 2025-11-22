HÜDAPAR, komisyondaki oylamada neden hayır oyu verdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kimse yanaşmazsa İmralı'ya ben giderim" çıkışının ardından TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan ile görüşme için İmralı'ya gitme kararı aldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP "evet" oyu verirken, HÜDAPAR oylamada "hayır" dedi. HÜDAPAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayarak gerekçelerini tek tek anlattı.

"CUMHUR İTTİFAKIYLA HER KONUDA AYNI ŞEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

HÜDAPAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Abdullah Öcalan'ı dinlemek için İmralı'ya gitme kararına neden 'hayır' oyu verdiklerini anlattı. Demir, "Cumhur İttifakı'yla ya da AK Parti'yle her şeyde aynı şekilde düşünmediğimiz zaten kamuoyunda da malum" diyerek, Öcalan'ın dinlenmesine karşı olmadıklarını ancak yöntemde farklı düşündüklerini söyledi. Demir, "Biz şu şekilde düşünüyorduk; oraya gitmektense SEGBİS üzerinden ya da video konferans üzerinden bütün komisyon üyelerinin dinleyebileceği bir ortam oluşsun istiyorduk. Komisyonda Öcalan'ın dinlenmemesi gibi bir düşüncemiz yoktu. Bütün komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesi konusunda bir kırmızı çizginin oluşmasını doğru bulmadık." ifadelerini kullandı.

"CHP ÇOK ÇALKANTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

CHP'nin komisyonu terk etmesini de değerlendiren Demir, partinin kendi iç tartışmalarını işaret ederek, "CHP çok çalkantılı bir dönemden geçiyor, parti şu an tek ses değil" dedi. Kapalı oturuma geçilmesine CHP'nin karşı çıktığını hatırlatan Demir, kendilerinin de kapalı oturumu gerekli görmediğini belirtti. Komisyonun tüm üyelerinin Öcalan'ı dinlemesinin daha doğru olduğunu savunan Demir, "İlla bütün komisyon üyeleri İmralı'ya gitsin gibi bir kırmızı çizgi koymayı doğru görmedik" dedi. Kamuoyunda İmralı'ya gidilmesinin yadırgandığını belirten Demir, "Bizim partimiz tarafından da, tabanımız tarafından da yadırganan bir durum." dedi.

"İMRALI GÖRÜŞMESİ SONRASI TARAFALAR CESURCA İNİSİYATİF ALMALI"

İmralı'da yapılacak görüşmenin sürecin en kritik aşaması olduğunu vurgulayan Demir, "Belki de en önemli dinlemedir" dedi. Öcalan'ın örgütün tamamen feshedilmesi yönünde net bir irade ortaya koymasının önemine değinen Demir, sahadaki tüm bileşenlerin buna uyup silah bırakması gerektiğini söyledi. Demir, "Tarafların cesur bir şekilde inisiyatif almasının zamanı gelmiştir" diyerek komisyonun bundan sonra hukuki adımlara odaklanması gerektiğini ifade etti. Son olarak, Türkiye'nin artık kardeşlik ve birlik temelinde yeni bir döneme geçmesi gerektiğini belirten Demir, "Bu memleketin kardeşliğe, birlik ve beraberliğe şiddetle ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.