Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Sarı-lacivertlilerin etkili futbolu kadar Mason Greenwood'un performansı da maçın ardından taraftarların en çok konuştuğu konuların başında geldi.

"O OLMASAYDI KAZANAMAZDIK"

Özellikle attığı gol ve hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çeken Mason Greenwood, Fenerbahçeli taraftarlardan tam not aldı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, İngiliz yıldızın performansını öven paylaşımlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Greenwood olmasaydı bu maçı kazanamazdık."

"Takımın en iyisiydi, tek başına hücumu sürükledi."

"İşte gerçek yıldız transferi, kalitesini yine gösterdi."

"Top ayağına her geldiğinde tehlike yarattı."

"Bu adam fark yaratıyor, her kuruşunu hak ediyor."

"Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi."

Greenwood'un performansı, Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com