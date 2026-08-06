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Nostalji tramvayına molotoflu saldırı! O anlar kamerada

Nostalji tramvayına molotoflu saldırı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Nostalji tramvayına molotoflu saldırı! O anlar kamerada
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait nostalji tramvaya kimliği belirsiz şahıslar tarafından "molotof" olarak tabir edilen yanıcı madde atıldı. 18 yaşından küçük oldukları değerlendirilen 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait nostalji tramvaya kimliği belirsiz şahıslar tarafından yanıcı madde atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

27 YILDIR HİZMET VERİYORDU

Olay, 3 Temmuz'da gece saatlerinde Zerdaliklik Mahallesi’nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Nostalji Tramvayı depolama alanında meydana geldi. 27 yıldır kent merkezinde Zerdalilik Mahallesi, Işıklar Caddesi, Atatürk Caddesi, Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Caddesi ve Konyaaltı Varyant arasındaki güzergahta kent sakinlerine ve yabancı turistlere hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Nostalji Tramvayı yakın zamanda teknik arızalar ve kazalar nedeniyle yolcu güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla seferlerine bir süre ara verilmişti.

MOLOTOFLU SALDIRI KAMERADA

Zerdalilik Mahallesi’nde bulunan depolama alanında park halindeki tramvaylara önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotof olarak değerlendirilen yanıcı ve parlayıcı bir cisim atıldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, kimliği belirsiz şahıslar olayı gerçekleştirdikten sonra uzaklaştı. Tramvayın altına atılan yanıcı maddeyi fark eden güvenlik görevlisi yanıcı maddeye müdahale ettikten sonra durumu belediye yetkililerine bildirdi.

SALDIRGANLAR 18 YAŞININ ALTINDA

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri depolama alanında ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelenmeye aldı. 

Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinde yaptığı incelemede saldırıyı 18 yaş altında olduğu değerlendirilen 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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