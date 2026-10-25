HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Diyarbakır kongresinde 'silah devreden çıkacak' dedi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Şiddet ve silah herkese zarar verdi, en büyük zararı da Kürde verdi. Kimse kendini, örgütünü, partisini merkeze almasın. Merkezde millet vardır, halkın hakkının teslim edilmesi vardır, kardeşliğin adalet ve eşitlik temelinde sağlanması vardır, memleketin huzuru vardır" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır 5'inci Olağan İl Kongresi, Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Camisi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongreye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partinin milletvekilleri, İl Başkanı Zeynel Abidin Gülsever ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

'KİMSE KENDİNİ, ÖRGÜTÜNÜ, PARTİSİNİ MERKEZE ALMASIN'

Kongrede konuşan Yapıcıoğlu, Diyarbakır'ın şiddet ortamından en çok etkilenen kentlerden biri olduğunu belirterek, "Şiddet ortamından çok çekmiş, en ağır bedelleri ödemiş olan Diyarbakır'da hemşerilerimizin gündemindeki konulardan biri de 40 küsur yıllık kör şiddetin sona erdirilmesi için yapılan çalışmalardır. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Meclis'te 'Terörsüz Türkiye, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu' kuruldu. Bu komisyonda 21 toplantıda 130'dan fazla kişi ve kurum temsilcisini dinledik. Daha sonra komisyonun ortak raporu Meclis'e sunuldu ve 12 maddelik kanun 467 gibi tarihi bir destekle Meclis'ten geçti. İnşallah silah devreden çıkacak, siyaset konuşacak ve kardeşlik kazanacak. Silah devreden çıkınca meselemizi adalet temelinde çözmek için uygun zemin oluşacak ve asırlık Kürt meselesi adalet ve kardeşlik temelinde çözüme kavuşacak. Bu süreci provoke edenler, alaya alanlar, kan aksın da ben yelkenlerimi şişireyim diyenler olacaktır ama bunlar azınlıkta kalacaktır. Şiddet ve silah herkese zarar verdi, en büyük zararı da Kürde verdi. Kimse kendini, örgütünü, partisini merkeze almasın. Merkezde millet vardır, halkın hakkının teslim edilmesi vardır, kardeşliğin adalet ve eşitlik temelinde sağlanması vardır, memleketin huzuru vardır" dedi.

'MALAZGİRT RUHUNU, ÇANAKKALE RUHUNU YENİDEN KUŞANMALIYIZ'

Türkiye'nin bölgede güçlü bir aktör olabilmesi için öncelikle iç sorunlarını çözmesi gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Türkiye, bölgede etkili ve güçlü bir aktör olmak istiyorsa önce kendi içindeki meseleleri çözüme kavuşturmalı. İç sorunlarını halletmeden dışarıda etkili olamaz, tam tersine dış müdahalelere de açık hale gelir. Kardeşliğin hukuku tesis edildiğinde adalet her tarafa yayılacak, birlik sağlamlaşacak, toplumsal dayanışma güçlenecek. Gerçek manada kardeş olursak, bir ve beraber olursak memleketin her sorununun üstesinden geliriz, daha önce geldik, bundan sonra da gelebiliriz. Tarihimiz buna şahittir. Malazgirt ruhunu, Çanakkale ruhunu yeniden kuşanmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı