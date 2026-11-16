Hristodulidis'in 19 maddelik paketinde Maraş'ın iadesi ve Türk askeriyle temas var

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in tek taraflı hazırladığı 19 maddelik öneri paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. Rum lider, Maraş'ın iadesini, Türk askeriyle temas kurulmasını ve garantörlüğün tartışılmasını istiyor.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu belirtilen 19 maddelik öneri paketinin ayrıntıları Rum basınında yayımlandı. Rum gazetesi Fileleftheros'ta yer alan haberde, Hristodulidis'in pakette Maraş'ın iadesini, Türk askeriyle temas kurulmasını ve garantörlüğün tartışılmasını istediği, Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi, toprak ve mülkiyet konularının güvenlik ve garantilerle birlikte ele alınması ve 2017 yılında sonuçsuz kalan Crans-Montana görüşmelerinin yeniden temel alınması talebinde bulunduğu belirtildi. Hristodulidis'in 19 maddelik paketinde geçiş kapıları ve güven artırıcı önlemlerin yanı sıra Kıbrıs meselesinin siyasi ve askeri boyutlarına ilişkin taleplerin de bulunduğu belirtildi. Rum tarafının tek taraflı hazırladığı pakette, KKTC'nin egemenlik haklarını ve Türkiye'nin adadaki garantörlük konumunu ilgilendiren başlıkların da yer alması dikkat çekti.

Maraş'ın iadesini istiyor

Hristodulidis'in paketindeki en dikkat çekici taleplerden biri, Maraş'ın iade edilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesini öngören formül oldu. Rum tarafının 2006 yılında Finlandiya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında gündeme getirilen öneriyi yeniden gündeme taşıdığı belirtildi. Söz konusu formül, Maraş'ın statüsünün değiştirilmesini ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği gözetiminde işletilmesini içeriyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise daha önce yaptığı açıklamada, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın AB kontrolünde açılmasını öngören öneriyi kabul etmediğini bildirmişti. Erhürman, "Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil ki" ifadelerini kullanmış, Mağusa Limanı'nın zaten açık olduğunu, asıl sorunun Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapamaması olduğunu vurgulamıştı.

Türk askeriyle doğrudan temas talebi

Hristodulidis'in paketinde, Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk askeri yetkilileri arasında BM Barış Gücü gözetiminde doğrudan diyalog kurulması da talep edildi. Bu talep, Türkiye'nin adadaki askeri varlığı ve güvenlik düzenlemeleriyle bağlantılı bir başlık olarak pakette yer aldı.

Hristodulidis ayrıca toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantörlük konularının birbiriyle bağlantılı şekilde müzakere edilmesini önerdi. Rum tarafının bu yaklaşımı, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan garantörlük haklarını da ilgilendiren konuların yeniden görüşülmesini öngörüyor. Türkiye ve KKTC hükümetleri ise Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm politikasını savunuyor.

Federasyon müzakerelerine dönüş istiyor

Hristodulidis'in paketinde, 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde sonuçsuz kalan federasyon görüşmelerinin yeniden temel alınması talebi de yer aldı. Rum tarafı, geçmiş müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaların yeni görüşmeler için başlangıç noktası olarak kabul edilmesini istiyor.

Paketin son maddesinde ise Avrupa Birliği ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla genişletilmiş toplantı düzenlenmesi ve kapsamlı müzakerelerin yeniden başladığının ilan edilmesi önerildi.

Söz konusu talepler, Türkiye ve KKTC hükümetlerinin federasyon arayışlarının Crans-Montana'da tüketildiği ve çözümün iki egemen devletin varlığı temelinde ele alınması gerektiği yönündeki politikalarından farklılık gösteriyor.

Rum liderin 19 maddelik talep listesi

Rum basınında yayımlanan pakette şu maddeler yer aldı:

1 - Akıncılar geçiş noktasının açılması ve Aşağı Pirgo sakinlerinin Erenköy üzerinden geçişine imkan sağlanması.

2 - Kambo-Bağlıköy-Gemikonağı güzergahının geçiş amacıyla kullanılması.

3 - İki toplumlu Imagine eğitim programının yeniden başlatılması.

4 - Maraş'ın iade edilmesi ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi.

5 - Her iki tarafta mayın tehlikesi bulunduğundan şüphelenilen 70'er bin metrekarelik alanın temizlenmesi.

6 - Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk askeri yetkilileri arasında BM gözetiminde doğrudan diyalog kurulması.

7 - Pile konusunda hazırlanan iki anlaşma belgesinin uyumlaştırılması.

8 - Restore edilen kiliselere serbest erişim sağlanması ve GKRY'deki camilere ziyaretlerin artırılması.

9 - Yol tabelalarında Yunanca yer adlarının yeniden kullanılması.

10 - Gençlik, kültürel miras ve sivil toplum konularında ortak toplantılar düzenlenmesi, doğal afetler için yeni bir çalışma grubu oluşturulması.

11 - Pile'de düzenlenen iki toplumlu festivale ortak katılım sağlanması.

12 - Toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantörlük başlıklarının çapraz müzakere yöntemiyle ele alınması.

13 - Crans-Montana dahil geçmiş görüşmelerde sağlanan yakınlaşmaların yeni müzakerelerin temeli olarak kabul edilmesi.

14 - Dipkarpaz'daki okulun restore edilmesi ve eski Kooperatif Bankası binasının kültür merkezi olarak tahsis edilmesi.

15 - Maronit toplumuna ait üç kilisenin restore edilmesi ve anaokuluna öğretmen atanması.

16 - Ermeni Manastırı'nın restore edilmesi.

17 - BM kontrolündeki ara bölgede ihlal olarak nitelendirilen faaliyetlerin sona erdirilmesi.

18 - Türk ve Rum toplumları arasında dostluk futbol karşılaşmaları düzenlenmesi.

19 - Liderlerin iki günlük toplantısının ardından Avrupa Birliği ve garantör ülkelerin katılımıyla genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirilmesi ve kapsamlı müzakerelerin yeniden başladığının ilan edilmesi.

Erhürman, Maraş-Mağusa formülünü reddetmişti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hristodulidis'in Maraş ve Mağusa Limanı'na ilişkin önerisinin yeni olmadığını belirtmiş, aynı formülün 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından da reddedildiğini hatırlatmıştı. Erhürman, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın AB kontrolüne alınmasını dengeli bir öneri olarak görmediğini ifade etmişti.

Türkiye ve KKTC'nin iki devletli çözüm politikası

Türkiye ve KKTC hükümetleri, Kıbrıs meselesinde federasyon temelindeki çözüm arayışlarının 2017 yılında Crans-Montana'da sonuçsuz kaldığını belirterek, adadaki iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı