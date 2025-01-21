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Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten Ümit Özdağ'a destek

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Antalya'daki konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken Özdağ'a yurt dışından sürpriz bir destek geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten Ümit Özdağ'a destek

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN YANINDAYIM"

Olayın yankıları sürerken Hollanda'da aşırı sağcı ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek verdi. Wilders, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak, "Ümit Özdağ'ın yanındayım" notuyla paylaştı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten Ümit Özdağ'a destek

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten Ümit Özdağ'a destek
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet :

dostunu gördük şaşırdık mı özdağ demekki devlet doğru yolda

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Haber YorumlarıVEFA:

Hollandalı bile düşünce ve ifade özgürlüğünün kıymetini anladı bu bizdeki yobaz kafalar hala patinaj çekiyor!.. Başımıza ne kadar kötülük geldiyse bu bağnaz, gerici anlayış yüzünden hep!!

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Haber YorumlarıCelal Koca:

Demekki tam sinir ucuna dokunulmuş acı sesi dış ülkeden geldiğine göre

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Sayın Özdağ'a uygulanan muamele bence çok yanlış; ama bu Wilders denen yavşak Özdağ'a destek verdiyse işin içinde iş var demektir; kafam karıştı.

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