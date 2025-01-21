Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten Ümit Özdağ'a destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN YANINDAYIM"

Olayın yankıları sürerken Hollanda'da aşırı sağcı ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek verdi. Wilders, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak, "Ümit Özdağ'ın yanındayım" notuyla paylaştı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;