Topa tuttuğu HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nu Meral Akşener'in imzası üzerinden vurdu

"Kemal Bey dayatmasına karşıyız; HDP'nin içinde olduğu bir denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu'na HDP kanadından karşılık geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuk olduğu programda "Cevap vermeye değer görmüyorum. 6'lı Masa ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. Altına bütün partilerin başkanları imzalarını attılar. Biz o imzaları dikkate alırız" diyerek Ağıralioğlu'na yanıt verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söyledi.

HDP'YE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum" dedi.

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Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği HDP kanadından da bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuk olduğu programda Ağıralioğlu'nun sözlerine "Cevap vermeye değer görmüyorum. Bizim tarzımız da değil. 6'lı Masa ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. Altına bütün partilerin başkanları imzalarını koydular. Binlerce sayfalık metinler yayınladılar. Bunların hepsinin altında 6 partinin başkanının imzaları var. Biz o imzaları daha çok dikkate alırız. Ortada hiç tartışılmaması gereken bir durum var. 6'lı Masa bir cumhurbaşkanı adayı belirledi. Şu anda bütün partilerin muhatabı da bu cumhurbaşkanı adayıdır" diyerek yanıt verdi.

AĞIRALİOĞLU NE DEDİ?

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız.

"SEÇMENE HAKSIZLIK"

Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi bir geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkit ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

"KURUCUSU OLDUĞUMUZ MASADA PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ"

Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

"HDP'NİN OLDUĞU BİR DENKLEMDE OLMAYIZ"

HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.

"PARTİM ADIMA DEĞİL, KENDİ ADIMA KONUŞUYORUM"

Ben kırmızı çizgilerimi ifade ettim. Benim partim var ama hepsinin üstünde bir devlet var. Hiç kimseyi tanımayız. İYİ Parti'nin siyasi tercihlerini sözcü ve yetkililerine sormalısınız. Ben partim adına değil, kendim adına konuşuyorum. Ben itiraz ediyorum. Dünkü oylamada ben yoktum. Ben şahsi kanaatlerimi açıkladım. PKK'ya müsamaha yok, devlete kasteden hiç kimseye tebessüm yok.

"MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI MÜRACAATINDA BULUNMADIM"

Ben milletvekili adaylığı müracaatında bulunmadım. Ben bedelini ödeye ödeye geldiğim süreçten sonra bu kürsüdeyim. Memleket millet için mücadelede kararlılıkla yürüyeceğiz."