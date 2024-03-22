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Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı! Sahneden aşağı atıldı

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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık günler kalırken başkan adaylarının seçim çalışmaları da devam ediyor. CHP'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesinde vatandaşlar buluştu. Burada konuşma yaptığı sırada Savaş saldırıya uğradı.

ÜSTÜNE GİTME Y E ÇALIŞTI

Lütfü Savaş konuşma yaptığı esnada sahneye fırlayan bir kişi, Savaş'ı iterek sahneden aşağı düşürdü. Daha sonra yere düşen Savaş'ın üstüne gitmeye çalışan saldırganı diğer partililer engelledi. O anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, Savaş'ın Facebook üzerinden yaptığı canlı yayına da yansıdı.

DURUMU İYİ

Saldırıya uğrayan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Lütfü Savaş'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

İşte saldırının gerçekleştiği o anlar:

Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı! Sahneden aşağı attılar

Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı! Sahneden aşağı attılar

Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı! Sahneden aşağı attılar

Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı! Sahneden aşağı attılar

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Lütfü Savaş Hatay Hukuk Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (9)

Sessiz ciglik:

Insanda biraz onur olur. O kadar olanlara ragmen halen aday oluyor. Yazik nedir bu koltuk sevdasi!

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Hüseyin Kacar:

Hatay Büyükşehir belediye başkanı sayın Lütfü savaşa yapılan saldırıyı kınıyorum. Demokratik toplumlarda olmaması gereken bir hareket desteklemediğin adaya en fazla oy vermezsin.

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Mutlu Can:

Zihniyet kimin bariz belli.

108
0
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Slappingnoob:

Super hahah

10
12
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İsmail Öz:

Bu türlü protestolar normal. Her yer de oluyor. Yumurta, pasta vs atıyorlar. Politikacı hazırlıklı olmalı bu tür protestolara/saldırılara… Allahtan bıçak veya silahla saldırmamış.

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ayhan kaya:

ne ekersen onu beçersin , üzücü vahim bir olay , güvenlik zafiyeti

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Naim Karakaya:

yazık vallahaaaa

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barış çetin:

helal olsun vatandaşa dayatılan aday değil vatandaşın isteği aday olacak

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Kerem Ayd:

Bu kadar cehalet dünyanın hiç bir ülkesinde yok.

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