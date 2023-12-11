Hamza Yusuf-Erdoğan görüşmesi İngiltere'yi kızdırdı

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile COP28 İklim Zirvesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmadan görüşmesi ülkede krize neden oldu.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile COP28 İklim Zirvesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmadan görüşmesi ülkede krize neden oldu.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Dubai'de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ülkede gündem oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yusuf'un Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin protokole aykırı olduğunu ifade ederek tepki gösterdi. Cameron, İskoç hükümetine bir mektup göndererek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşme için İngiltere Dışişleri Bakanlığının zamanında bilgilendirilmemesinden duyulan rahatsızlığı dile getirdiği kaydedildi. Mektupta, İngiltere merkez hükümet yetkililerinin toplantıda olmaması, hükümetlerin başbakan ve bakanlarının yurtdışı ziyaretlerinde merkez hükümetin desteğine yönelik protokollere aykırıdır. Bu protokollere aykırılığın devam etmesi durumunda Londra'daki merkez hükümetin kolaylaştırıcı rol üstlenmeyeceği ve İskoçya'ya diplomatik lojistik desteğin kesileceği anlamına gelmektedir. İskoç hükümetinin, Birleşik Krallık hükümetindeki varlığını yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir " ifadelerine yer verildi.

İskoçya: "Bilgilendirme yapıldı"

Yusuf'un Sözcüsü, görüşmeye Londra merkez hükümet yetkililerin de davet edildiğini ve bilgilendirmenin yapıldığını söyledi. Ancak İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamza Yusuf görüşmesinin nerede yapılacağının "çok geç" bir zamanda söylendiğini dile getirdi. Yetkililer, bu hareketin Birleşik Krallık dış politikasına zarar verdiğini savundu. Birleşik Krallık Sözcüsü, son dakika değişiklerin bu tür zirvelerin doğasında olduğunu ifade ederek, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi için uygun zamanda başka bir yerde olduğunu aktardı.

İngiltere hükümet kaynakları ise, Cameron'ın Yusuf'un bu tutumu karşısında eski Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye kıyasla "daha sert" bir tavır benimsemek istediğini dile getirdi.

Daha önce de yaşanmıştı

Hamza Yusuf Ağustos ayında da İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmadan İzlanda Başbakanı ile toplantı gerçekleştirmiş, eski İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de Yusuf'u sert bir dille uyarmıştı.

Gazze görüşüldü

Hamza Yusuf sosyal medya hesabı X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaşarak, "İklim değişikliğine yönelik küresel hareketin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Gazze'de yaşanan insani felaketini ele aldık. Acil ve kalıcı ateşkese ihtiyaç var. masum çocuklar ölüyor, bu durmalı" ifadelerini kullandı.

İskoçya toplantılarına İngiliz yetkililer de katılıyor

Birleşik Krallık'ta dış ilişkiler ile ilgili konular Londra'daki merkezi hükümette bulunuyor ancak, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetleri de uluslararası temaslarda bulunabiliyor. Ancak uluslararası temaslarında yanlarında merkezi hükümetin görevlendirdiği bir yetkilinin de olması gerekiyor. - LONDRA