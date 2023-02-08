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Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na deprem tepkisi: Siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz

Politika Haberleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye giderek, "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur." açıklamasını yapmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz" sözleri ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden 10 il etkilendi. Bölgede acı bilanço her geçen dakika artıyor. Kılıçdaroğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"SİYASET ÜSTÜ BAKMAYI REDDEDİYORUM"

Kılıçdaroğlu daha sonra, "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar." açıklamalarını yaptı.

Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na deprem tepkisi: Siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz

"ŞOV YAPIYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu'na tepki ise AK Partili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz. Bu, acı istismarcılığıdır. Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı." dedi.

Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na deprem tepkisi: Siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Hamza Dağ Deprem AFAD Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Bilirkişi:

Hatay belediye başkanı yorumsuz : "kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor. Cevap vermeyen bakanlıkla deprem eşgüdümünü yapıp da depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor."

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