İran Dini Lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti

Fars Haber Ajansı, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti.

İran'ın Fars Haber Ajansı, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ailesinden bazı kişilerin İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti. Hamaney'in ofisine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Hamaney'in kızı, damadı ve torununun saldırılarda yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Hamaney'in gelinlerinden birinin de dün sabah gerçekleştirilen saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Trump'tan "Hamaney öldü" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hamaney'in hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Trump paylaşımında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu yalnızca İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen ya da ağır şekilde sakat bırakılan, ABD'liler ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir" ifadelerini kullanmıştı.

İran'dan yalanlama

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri ise Hamaney'in öldüğüne ilişkin iddiaları yalanlamıştı. Kevseri, "Güvenilir bilgilere göre Dini Lider'in sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir. Halk, yalancı medya organlarının ortaya attığı söylentilere itibar etmemelidir" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı