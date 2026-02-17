Haberler

İran Dini Lideri Hamaney'den ABD uçak gemisinin tabut şeklinde resmedildiği paylaşım

İran Dini Lideri Hamaney'den ABD uçak gemisinin tabut şeklinde resmedildiği paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini tabut şeklinde tasvir eden bir görsel paylaştı. Bu görselde gemi denizin dibinde batmış olarak yer alırken, yanındaki mezar taşı figürü dikkat çekti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin "USS Gerald R. Ford" adlı uçak gemisinin tabut şeklinde tasvir edildiği bir paylaşım yapıldı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u hedef alan dikkat çekici bir görsel paylaşıldı. Paylaşımda uçak gemisi denizin dibine batmış şekilde tabut formunda tasvir edilirken, üst bölümde bir mezar taşı figürü, uçuş güvertesini çağrıştıran kısımda ise ABD bayrağı detayı kullanıldı. Ayrıca geminin üzerinde parçalanmış haldeki savaş uçağı enkazları da görselde yer aldı. Görselin sol alt köşesinde ise Hamaney'in bugünkü konuşmasından bir alıntı paylaşılarak, "ABD Başkanı (Donald Trump) sürekli 'İran'a doğru uçak gemisi gönderdik' diyor. Peki öyle olsun. Uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır ancak ondan daha da tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Barış Alper Yılmaz, Juventus'un iki sol bekini de tek başına cezalı duruma düşürdü

Yok artık Barış Alper
Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

Görüntü Adana'dan: Valla öpüştüler Bayram! Günah, günah
Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar

Trump'tan açık tehdit: İran bunu yaparsa haritadan silinir