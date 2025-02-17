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Halil Konakcı soruşturmasında Diyanet müfettişi görevden alındı iddiası

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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla Halil Konakcı hakkında soruşturma yürüten Diyanet müfettişinin görevden alındığını öne sürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Halil Konakcı hakkında açtığı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dikbayır'ın iddiasına göre, soruşturmayı yürüten müfettiş, Diyanet tarafından görevden alındı. Dikabayır, iddiaya ilişkin bir paylaşım yaparak, "Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı'yı görevden almakta gösteremediniz!" ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞMÜFETTİŞİ ZİYARETE GİTTİ

Konakcı hakkındaki şikayeti sonucunda açılan soruşturmayı sosyal medya hesabından duyuran Dikbayır, şunları bildirdi:

'Geçen hafta Halil Konakçı isimli şahıs için Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Başmüfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim.'

Halil Konakcı soruşturmasını Diyanet müfettişi görevden alındı iddiası

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla soruşturma başlattı. Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığına Konakçı ile ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.

Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Halil Konakcı hakkında resmi başvuruda bulundum. Açılan soruşturma kapsamında Diyanet İşleri Başmüfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ beni ziyaret etti. Soruşturmanın takipçisi olacağım. Yetkililere çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Halil Konakcı soruşturmasında Diyanet müfettişi görevden alındı iddiası
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDoğan Balcı:

Halil hocam hepinizin içinden geçtiği için sözleri size ağır geliyor değil mi?

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Haber YorumlarıMehmet Badem:

Halil KONAKCI hoca'nın yanındayım lan pirto

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu kadar çok Akkoyun varken memlekette Çoban Halil'in sırtı yere gelmez. Kavalı üfler üfler yayar bunları. İyi zanaat valla taş atıp da kolu mu yoğruluyor sanki!..

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Haber YorumlarıCece Cece:

Halil konakci sarlatan ayni hocasi fesli deli kadir gibi hukumet değişince ülkeden kaçacak

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

halil konakçı bunları zımbaladıgı için sevmiyorlar

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