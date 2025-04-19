Halil Eldemir, TBMM'de Muhtarları Ağırladı

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, TBMM'yi ziyaret eden merkez ilçe muhtarlarını kabul etti.

Eldemir'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik merkez ilçedeki muhtarlarla TBMM'de bir araya geldi.

Muhtarları TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyet dile getiren Eldemir, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü kurduğunu bildirdi.

Eldemir, muhtarların "gece gündüz" demeden vatandaşın derdiyle ilgilendiğini belirterek, "Sizler, demokrasimizin en temel yapı taşısınız. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde devletin eli, vatandaşın yüreğine değiyor. Sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Bu ülkenin yükünü birlikte omuzluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilecik'in tarihi ve kültürel mirasıyla büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Eldemir, kentin birlik ve beraberliğiyle her zaman örnek olduğunu belirtti.

Eldemir, muhtarların desteğiyle Bilecik'in daha güzel yarınlara taşınacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik bizim ortak sevdamız. Bu ziyaretinizin sadece bir gezi değil, gönüllerimizi ve hedeflerimizi bir kez daha birleştirdiğimiz, istişare ettiğimiz, kenetlendiğimiz bir gün olmasını temenni ediyorum. Kapımız da gönlümüz de sizlere her daim açıktır."

Eldemir, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.