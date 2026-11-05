Paraguay'da Ueno Bank'a el konuldu, Devlet Başkanı Pena istifa etti

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Paraguay'da yaklaşık 2,9 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın sermaye yeterlilik oranının asgari yüzde 50 seviyesinin altında olduğunun tespit edilmesinin ardından Merkez Bankası bankaya el koyarak tasfiye sürecini başlattı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, olayın ardından yaşanan kriz ortamında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paraguay'da ülkenin en büyük özel bankalarından Ueno Bank'ın batması üzerine ülkede siyasi kriz patlak verdi. Etkisi ülke siyasetine hızlı bir şekilde yansıyan olay, kısa sürede siyasi depreme neden oldu. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena yaşanan kriz ortamında görevinden istifa etti.

Pena sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlık görevimden istifa etme kararı aldım. Bu kararı ülkemizin istikrarını, toplumsal barışı ve kamu kurumlarımızın korunması gerekliliğini göz önünde bulundurarak veriyorum. Bugün tek önceliğim, birikimlerini finansal sistemimize emanet eden Paraguay halkının içinin rahat olması" dedi.

Bankanın sermaye yeterlilik oranının yetersiz olduğu tespit edildi

Üç yıl önce kurulan, son derece büyük bir hızla büyüyen ve milyonlarca dolarlık devlet fonunu yöneten sistemin kilit aktörlerinden biri olan şirket, 3 Kasım günü yerel saatle 03.00 sıralarında müşterilerinin hesap bilgilerini göstermemeye başladı. Aynı saatlerde Paraguay Merkez Bankası'ndan duruma ilişkin sert bir dille yapılan açıklamada, bankanın yönetimine el konulduğu ve tasfiye sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Yerel kaynaklar, Merkez Bankası'nın düzenlemeleri sırasında yaklaşık 6,1 milyon nüfuslu ülkede 2,9 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın sermaye yeterlilik oranının zorunlu asgari seviyenin yüzde 50'sinin altına düştüğünün tespit edildiğini kaydetti. Bankanın tasfiye süreci kapsamında birçok müşterinin birikimlerine erişimi donduruldu.

Pena hakkında azil süreci başlatılması görüşüldü

Pena'nın istifasını sunmasından kısa bir süre sonra Paraguay Temsilciler Meclisi oybirliğiyle Pena'nın görevden azil sürecinin başlatılması yönünde karar aldı. Meclisteki milletvekilleri Pena'yı "görevini ağır ve sistematik biçimde ihmal etmekle" suçladı. Sürecin devam edip etmeyeceğine veya istifasının kabul edilip edilmeyeceğine Senato karar verecek.

Yerel kaynaklar, Pena'nın bankayla bağlantıları olduğunu ve kendi yönetimi döneminde bankanın, ülkedeki çalışanların büyük bölümünün emekliliklerini yöneten Sosyal Güvenlik Enstitüsü başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından milyonlarca dolarlık fon aldığını iddia ediyor.

Ueno Bank'ın yerel futbol kulüplerine ve Paraguay Milli Futbol Takımı'na sponsor olduğu biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı