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Hakkari'ye 'İdareye Saygı Yürüyüşü' düzenlendi

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Hakkari Belediyesine kayyım ataması sonrası tepkiler devam ederken, Türkiye'nin bir çok ilinden gelenler, Van'dan Hakkari'ye 'İdareye saygı yürüyüşüne' katıldı.

HAKKARİ Belediyesine kayyım ataması sonrası tepkiler devam ederken, Türkiye'nin bir çok ilinden gelenler, Van'dan Hakkari'ye 'İdareye saygı yürüyüşüne' katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İradeye saygı yürüyüşü yapıyoruz, belediyelerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Eskiden insanlar iş yerlerinin önünde nöbet tutarlardı hırsızlık olmasın diye. Şimdi belediyelerimiz çalınmasın, idareleri gasp edilmesin' diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bu Türkiye'nin ayıbıdır, bu ayıptan vazgeçilmelidir." dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), öncülüğünde milletvekilleri, demokratik kitle örgütleri, il, ilçe belediye eş başkanları ve parti yöneticilerinin katılımıyla Van'dan Hakkari'ye 'İradeye Saygı yürüyüşü' düzenlendi. Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyım atanmasına karşı tepkiler devam ediyor. İstanbul, Ankara, Muğla, Adana gibi birçok ilden gelenler, kayyım atamalarına karşı Van'da buluştu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çeşitli sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, belediye eş başkanlarının da aralarında bulunduğu kalabalık, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki Musa Anter Parkında bir araya geldi. 'Kayyım ve faşizme geçit yok', 'Halkın idaresini tanıyın', Belediyeler bizimdir gaspa izin vermeyeceğiz' pankartlarının açıldığı yürüyüş öncesi DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan açıklama yaptı.

Belediyelere kayyım atamasının irade gaspı olduğunu söyleyen Bakırhan, "Sandıklar kuruluyor. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar kendilerini yönetecek yöneticilerini seçiyorlar, iradelerini seçiyorlar. İktidar üç dönemdir diyor ki, eğer DEM partiyi seçiyorsanız iradenizi tanımıyoruz' diyorlar. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır. Sandık kuruyorsun, iki dönem kayyımlarla yönetmişsin, üçüncü dönem sandığı koyuyorsun, Vanlıya, Siirtliye, Amedliye Dersimliye 'hadi buyrun yöneticilerini seçin diyorsunuz. Halk eş başkanlarını seçiyor. Birisinin boyunu, diğerinin gülüşünü, bir diğeri Cumhurbaşkanının resminin önünden geçerken esas duruşa geçmemiş gibi bahaneler uyduruyorlar. Çok ayıp. Türkiye halklarına yazık, Türkiye'de yaşayan insanlara yazık, büyük bir ayıp. ya sandığı koymayacaksın, ya da sandığı kurduğunda 'Kürtler oy kullanamaz' diyeceksin, Kürt evlerine kırmızı çarpı işareti koyacaksın, sonra da oy kullanamazsın diyeceksin. Sandığı koymuşsan kusura bakma saygı duyacaksın. Saygı duymayacaksan, insanlar yöneticilere sahip çıkar. Van'da sahip çıktı, Iğdır'da sahip çıktı. Daha bir kaç gün önce Hakkari'de yaptığımız mitinge on binlerce insan katıldı." dedi.

'BELEDİYELERİMİZİN ÖNÜNDE NÖBET TUTMAK TÜRKİYE'NİN AYIBIDIR'

Bakırhan, sandığın irade beyanı olduğunu ve Kürtleri de bu cumhuriyetin vatandaşı olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu irade beyanına hepiniz saygı duymak zorundasınız. Kaldı ki; 2 dönem bu iradeyi gasp ettiniz, yerine kayyımlar atadınız. En iyi örneği Van'dır. Belediyeler borç batağına sokulmuş. Hizmet yok, üretim yok. Göç var, işsizlik var, altyapı yok, yol yok, su yok. Birilerine belediyelerin olanakları peşkeş çekilmiş, Kürdün inancına, yaşamına dair ne varsa yok etmişsin. Buradan çağrı yapıyorum. Hakkari'de vermiş olduğunuz hukuk dışı antidemokratik yaklaşımınızdan vazgeçin. Mehmet Sıddık eş başkanımızdır, serbest bırakın Hakkari halkını yönetsin. Tekrar kendinize güveniyorsanız bir seçim sonra adaylarınızla karşımıza çıkın. Halk kimi seçiyorsa biz de saygı gösterelim. Aksi bu ülkeye kaybettiriyor. İradeye saygı yürüyüşü yapıyoruz, belediyelerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Eskiden insanlar işyerlerinin önünde nöbet tutarlardı hırsızlık olmasın diye. Şimdi belediyelerimiz çalınmasın, idareleri gasp edilmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bu Türkiye'nin ayıbıdır, bu ayıptan vazgeçilmeldir. Bu ülkeyi yönetenleri bu ayıptan vazgeçmeye çağırıyoruz. Buradan Hakkari'ye kadar 6 günlük yürüyüş düzenliyoruz. Bu yürüyüşle eğer verdiğimiz mesajı almıyorlarsa biz bu mücadeleyi tekrar devam ettireceğiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından kalabalık, polisin güvenlik önlemleri altında Hakkari'ye doğru yürüyüşe geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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