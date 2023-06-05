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Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay

Politika Haberleri

Bir şehir efsanesine göre; Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aslında Abdullah Çatlı olduğu uzun zamandır dilden dile dolaşıyor. Peki bunun gerçeklik payı var mı? 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı ile Hakan Fidan'ın doğum tarihlerini karşılaştırdık, ortaya çıkan sonuç bu iddiaların tamamını çürütecek cinsten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Kabine'de en çok dikkat çeken isimler arasında eski MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan yer aldı. Hakan Fidan'ın Dış İşleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan bir iddia da yeniden gündem oldu.

BENZER YÜZ HATLARI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması bu iddiaları güçlendirirken Abdullah Çatlı'nın kızının doğum tarihi ile ilgili detay söylentileri çürütmeye yetti.

Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesi bitirecek detay

7 YAŞINDA ÇOCUK SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR

Öyle ki Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı 22 Mayıs 1975 yılında dünyaya geldi. Hakan Fidan ise 1968 yılında doğdu ve şimdi 55 yaşında... Çatlı'nın Hakan Fidan olabilmesi için 7 yaşında evlenip çocuk sahibi olması gerekiyor. Bu da biyolojik olarak mümkün olmadığı için "Hakan Fidan aslında Abdullah Çatlı" iddiaları boşa düşmüş oldu.

Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesi bitirecek detayTakvimler 3 Kasım 1996'yı gösteriyor... Akşamüstü saatleri, konum Balıkesir, Susurluk... Tarihe adını yazdıran Susurluk Kazası ve Abdullah Çatlı'nın ölümü...

Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesi bitirecek detayHepimizin ekrana kilitlenip "Derin devlette neler oluyor?" diyerek izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nde de Polat Alemdar'ın Abdullah Çatlı'yı feyz aldığı söylenip duruyordu.

Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detayHatta dizide İskender Büyük, yüz değiştirme operasyonu geçiren Polat Alemdar için "Bu çocuğun her şeyi değişmiş bir bakışları değişmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Abdullah Çatlı Hakan Fidan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

rahmetli adil serdar saçan ölmeden az önce yaptığı bir konuşmada derin devlet diye bir şey tanımam bir devletin böyle şeye ihtiyacı yoktur bulunduğu mevki itibarı ile bunu kullanmak isteyen istismar eden kanunu çiğneyen insanlar haydutlar sürüsü vardır demişti

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Can Yıldız:

Yüzünü değiştirebilen devlet yaşını mı değiştiremeyecek.. :)

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kagan soylu:

Tabikide çürütecek yok birde ben Çatlı mıyım diyecek....Olsa ne olur olmasa ne olur gönüllerde Çatlı olarak yerini aldı bile... Bir ölür bin diriliriz....vatan hainlerine karşı Hergün birinizi bir gün hepinizi diyebilen herkes bizim.için bir Çatlı dır....

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