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Guterres'ten Dünya Liderlerine Sert Uyarı: Lübnan Uçurumun Kenarındadır

Guterres'ten Dünya Liderlerine Sert Uyarı: Lübnan Uçurumun Kenarındadır
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 79. Genel Kurul'un açılış konuşmasında küresel sorunlara dikkat çekmemin yanı sıra Lübnan'ın durumu hakkında uyarılarda bulundu. Guterres, uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 79. Genel Kurulu'nun açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında "Lübnan uçurumun kenarındadır. Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşması ile başladı. Guterres, dünya liderlerine yönelik sert uyarılar yaptığı konuşmasında uluslararası toplumu çözülmesi gereken küresel sorunlar konusunda harekete geçmeye çağırdı. Guterres, dünyanın büyük bir dönüşüm çağında olduğunu belirterek, "Dünyamız bir kasırga içinde. Destansı bir dönüşüm çağındayız, daha önce hiç görmediğimiz küresel çözümler gerektiren zorluklarla karşı karşıyayız" dedi. Bu zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, jeopolitik bölünmelerin derinleşmesi, gezegenin ısınmaya devam etmesi ve nükleer tehditler gibi risklerin dünya için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek "Bu şekilde devam edemeyiz. Hayal bile edilemeyecek bir noktaya doğru ilerliyoruz. Dünyayı içine çekme riski taşıyan bir barut fıçısı" ifadelerini kullandı.

"2024: İnsanlık için kritik bir yıl"

Guterres, 2024'ün insanlığın yarısının sandık başına gideceği bir yıl olacağına dikkat çekerek bu süreçte alınacak kararların tüm insanlığı etkileyeceğini vurguladı. Dünya liderlerinin ve uluslararası toplumun, mevcut sorun çözme mekanizmalarının gerçekten işe yarayıp yaramadığını sorgulaması gerektiğini belirten Guterres, "Geleceğin Zirvesi bir ilk adım, ancak önümüzde uzun bir yol var" dedi. Dünya genelindeki cezasızlık, eşitsizlik ve belirsizlik ortamının sürdürülemez olduğunu vurgulayan Guterres, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlal edildiği, insan haklarının göz ardı edildiği bir dünyada yaşamanın tehlikelerine dikkat çekerek "Dünyadaki cezasızlık düzeyi siyasi açıdan savunulamaz ve ahlaki açıdan tahammül edilemezdir" dedi.

Ukrayna ve Gazze'deki durum

Ukrayna'daki Savaş'ın sona ermeye yönelik belirti göstermediğini belirten Guterres, bu çatışmanın dünya genelinde cezasızlığın bir örneği olduğunu ifade etti. Gazze'deki duruma da değinen Guterres, Guterres, Hamas'ın 7 Ekim'deki eylemlerini kınadığını belirterek, "Hiçbir şey Hamas'ın iğrenç terör eylemlerini ya da rehin alma olaylarını haklı gösteremez. Ancak, Filistin halkının toplu olarak cezalandırılması da kabul edilemez" dedi.

Dünya liderlerine seslenen BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze, kendisiyle birlikte bütün bölgeyi tehdit eden kesintisiz bir kabus. Lübnan'dan başka bir yere bakmayın. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi hepimizi alarma geçirmeli. Lübnan uçurumun kenarındadır. Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz" dedi.

Küresel işbirliği çağrısı

Guterres, uluslararası toplumun derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme yönelik geri dönüşü olmayan bir sürecin başlatılması için seferber olması gerektiğini belirtti. Sudan, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti ve Yemen gibi kriz bölgelerinde yaşanan insani felaketlere de değinen Guterres, uluslararası işbirliğinin acil olarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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