Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasında yönetimin görevden uzaklaştırılması sonrası bir dönem kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in Berkay Gezgin'e "abi tavsiyesi" paylaşımı yeni tartışmaları beraberinde getirdi; Gezgin, Tekin'e sert sözlerle karşılık verdi.

İstanbul'da, 8 Ekim 2023'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmiş ve Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı. Gürsel Tekin hakkında, Berkay Gezgin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Gürsel Tekin ise o paylaşıma bugün 'abi tavsiyesi' diye cevap verdi.

GÜRSEL TEKİN: ABİ TAVSİYESİ

Kurultay sonrası eski CHP eski milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından Gezgin'e yönelik bir paylaşımda bulunarak, "Sevgili evladım Berkay, siyasette yolunu kişiler değil, ilkeler belirler. Öfkeyle değil, akılla adım at. Acele etme; sabırla, doğruyla yürüyen yorulmaz, yıpranmaz, büyür. Kalbini ve ilkelerini kaybetme, her zaman hatırla." ifadelerini kullandı. Tekin paylaşımını "abi tavsiyesi" etiketiyle tamamladı.

'BU HAYATTA ABİLİK TAVSİYESİ ALACAĞIM SON KİŞİDİR."

Berkay Gezgin ise Tekin'in bu paylaşımına sert bir dille karşılık verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "5000 polisle il binasına zorla girmeye kalkan, partinin gençlik kollarına küfreden, 'Bunlar partili değil' diyen, milletvekillerinin yüzüne gaz sıktıran, tweetlerini yoruma açamayacak kadar korkak olan hükümet maşası birisi, bu hayatta abilik tavsiyesi alacağım son kişidir."

Şahan Kartal
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımustafa yüksel:

ŞU ERGENLE MUHATAP OLUPTA KONUŞMA FIRSATI VERMEYİN

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Berkottoyi şutlamışlar. Bakalım şimdi kime yanlayacak. Ekoda içeride. İstanbul nimettt nimettt

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Okumuş:

Berkay yanlış sulardasin sonra uzulursen ağlama

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Fuze yollamıs satlmısa

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Yıldız:

bu nereden türedi paralı trol

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
