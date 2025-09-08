Gürsel Tekin 'Bu bağıranlar CHP'li değil' dedi, partiden jet yanıt geldi

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün parti binasının önüne gelerek basın açıklamasında bulundu.

Tekin "Telaş etmeyin, sorularınıza cevap verilecek. Son derece rahatız. Bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Biz kayyum falan değiliz. Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt'ta ve Şişli'de görmek istedim.

"BEN VE ARKADAŞLARIM, AİLELERİMİZ TEHDİT EDİLDİ"

İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil baba ocağının kurumsal kimliği için çok önemli çabalarımız olacak. Ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Birileri CHP'yi bölmek istiyor olabilir. Yarın sayın il başkanımız Özgür Çelik ne zaman isterse otururuz. Bizim basınımızın bir kesimi olmayan lafları olmuş gibi yayıyor. Ben o gün daha ilk günden itibaren Özgür Özel genel başkanıma sizi ziyaretinize gelmek istiyorum dedim. Satıldı matıldı... Bizim bir parasal değerimiz yok. Ömrümüz ihale çeteleriyle mücadeleyle geçti."

TEKİN: BU BAĞIRANLARIN HİÇBİRİ CHP'Lİ DEĞİL

Gürsel Tekin'in konuşması sırasında kalabalıktan "Hain" sloganları yükseldi. O anlarda kalabalığa dönen Tekin "Bu bağıranların hiçbiri CHP'li değil" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır.

CHP'DEN JET YANIT GELDİ

Tekin'in sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP'den yanıt gecikmedi. X hesabından bir video paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Bugün bir şey daha öğrendim. Hayatta hiçbir korku halkı satanın korkusu gibi olmuyor demek ki. Halkı satarsan şemsiyelerle korumalarla gezersin ve baba evine başın dik giremezsin. Buradaki kimse CHP'li değil diyor. Buradaki herkes onun gibi CHP'li değil Onurlu CHP'liler. Bu utanç verici bir tablo. Ne kendisi anlamadım ben. Bu delege mi seçti onu, bıraksın bunları yazık" dedi.