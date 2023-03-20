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Gözlerin çevrildiği görüşme başladı! Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştikten sonra partileri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son durağı HDP oldu. Kılıçdaroğlu, cumartesi günkü görüşmenin ertelenmesinin ardından bugün TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşüyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kapsamda 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecekti. Ancak bu görüşme HDP tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak "Bunu bana değil ev sahibine sorun." demişti.

KAPIDA KARŞILADILAR

Beklenen görüşme bugün TBMM'de gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile bir görüşme gerçekleştiriyor. CHP lideri, başkanlar tarafından kapıda karşılandı. Tokalaşarak poz veren liderler daha sonra toplantı odasına geçti.

Gözlerin çevrildiği görüşme başladı! Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

Ziyaret öncesi HDP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00'de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

recep kaya:

VAY BEEEE ADAM KAZANICAK SONUNDA yersen tabi

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Kaan Korkmaz:

Pkk lilar buluştu.

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Hakan Soyadi:

sorunu kabul etmeden çözüm üretemezsin çözümlerin adamı kemal başkan

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