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Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde

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İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 3. kez görevden alınmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Türk "Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor bana. Daha önce kayyum atanacağı beklentimiz yoktu. Türkiye'de yaşananlar, hukukun, adaletin, demokrasinin hangi boyutta olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne atadığı kayyumun ardında bugün Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

YERİNE VALİ AKKOYUN GÖREVLENDİRİLDİ

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alınırken yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkan vekili olarak atandı.

AHMET TÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Ahmet Türk canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk "Saat 5.30'da aradılar, 'Tebligat yapacağız' dediler. 6'ya 10 kala zili çaldılar. Tebligat yaptılar. 'Normalleşme' dedikleri işte bu herhalde. Halk iradesi gasp ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'nda girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor bana. Öyle bilgimiz, beklentimiz yoktu.

"KAYYUM ATANACAĞI BEKLENTİMİZ YOKTU"

Sabah 5.30'da telefon açılınca bir şeyler olduğunu hissettim. Ama daha önce kayyum atanacağı beklentimiz yoktu. Türkiye'de yaşananlar, hukukun, adaletin, demokrasinin hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Her şeyi beklemek gerekiyor herhalde" ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.

2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı.24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alındı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.

Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar

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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

devletin yaptığı kayyum atamaları tartışılır lakin sizde az buz o. çocuğu değilsiniz. katledilen öğretmenleri bebekleri polisler askerleri sivilleri unutmadık unutmayacağız. kahrolsun demlenmiş pkk

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Haber YorumlarıENSON:

Canı cehenneme, CHP-DEM de kapatılmalı TMBB TERÖRİST İSTEMİYORUZ

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Haber YorumlarıCan:

Bunun soyadı da Türk ya buna en büyük cezayı vermişiz zaten . PKK ile berabersin tabiki görevden alınacaksın .

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Haber YorumlarıCarsambali:

Bu adam agir hasta oldugu icin Devlet tarafindan afedilip disari cikartilmisti..Bizden saglan cikti..

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Haber YorumlarıAydın YARICI YARICI:

Olmuyor demek ki, zorlamayın.

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Haber YorumlarıAgit Can:

kurtlerin secilme haki yok turkiyede bir daha secime girmesinler yaziklar olsun boyle demokrasinin

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Haber YorumlarıAhmet Akyol:

Ahmet TÜRK sağlık sorunlarını öne sürerek tahliye ediliyor.Hapisten çıktıktan sonra aynen devam.

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Haber YorumlarıAli Yavuz:

Rekor kırıyor 3kez

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Haber Yorumlarımesut güneş:

bu adama 3 kere Kayyum atanıyor madem öyle siyasetten neden men etmiyorsunuz

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