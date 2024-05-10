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Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi

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Bolu'da her yıl yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı'nın sözleşmesi feshedildi. Karara tepki gösteren Belediye Başkanı Tanju Özcan "Boluspor buradan ciddi gelir elde ediyordu. Yapılan fesih işlemi Bolu'ya yapılan en büyük ihanettir. Bize fesihle ilgili hiçbir gerekçe gösterilmedi" ifadelerini kullandı. Özcan, Bolu milletvekillerine de çağrıda bulunarak "Bu karar geri alınmalıdır" dedi.

Bolu'da her yıl yerli ve yabancı yaklaşık 500 bin tatilcinin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Yapılan fesih işlemi Bolu'ya yapılan en büyük ihanettir" dedi.

YILIN 4 MEVSİMİ TATİLCİ AKININA UĞRUYOR

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla büyüleyen tabiat parkını her yıl yaklaşık olarak 500 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle hafta sonları binlerce tatilcinin geldiği Gölcük Tabiat Parkı'nın işletim hakkı 2012 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Bolu Belediyesi'ne tahsis edildi.

Gölcük Tabiat Parkı'nın işletimbelediyeden alındı! Karara tepki gösteren Tanju Özcan vekillere çağrı yaptı

BOLUSPOR'A YILLIK 4 MİLYON TL GELİR

Sonrasında Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi, alt kiracı olarak TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor'a verildi. Tabiat Parkı'nın giriş ücretleri, içerideki işletmelerin kiralarından Boluspor yılda 4 milyon TL'ye yakın gelir elde ediyordu. 2040 yılına kadar tahsisi Bolu Belediyesi'nde olan Gölcük Tabiat Parkı'nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Gölcük'ün işletim hakkı yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne geçti.

Gölcük Tabiat Parkı'nın işletimbelediyeden alındı! Karara tepki gösteren Tanju Özcan vekillere çağrı yaptı

TANJU ÖZCAN: BOLU'YA YAPILAN EN BÜYÜK İHANET

Gölcük'ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini ifade ederek "Gölcük tahsisi gelen bilgiye göre iptal edildi. 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne bedeli karşılığı tahsis edilmişti. Biz de burayı Boluspor'a vermiştik. Boluspor da buradan ciddi bir gelir elde ediyordu. Yapılan fesih işlemi Bolu'ya yapılan en büyük ihanettir" dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'nın işletimbelediyeden alındı! Karara tepki gösteren Tanju Özcan vekillere çağrı yaptı

BOLU VEKİLLERİNE ÇAĞRI YAPTI

2004 yılında Abant'ın, şimdi de Gölcük'ün gelirlerinin Boluspor'dan alındığını anlatan Özcan, şöyle devam etti; "Durup dururken Boluspor'un en önemli geliri elimizden gitti. Bu karar geri alınmalıdır. Bolu'nun üç milletvekiline sesleniyorum, Bolu milletvekili olduğunuzu görelim. Gölcük'ün Boluspor'un elinden alınmasının önüne geçin. Yoksa üç milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük'ü Boluspor'un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. Üçü de bizim arkadaşımız. Biz niye vekil olarak sizleri Ankara'ya gönderiyoruz. Bolu'nun haklarını alamazlarsa, üçüne de hakkımı helal etmiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Bolu Belediyesi Tanju Özcan Boluspor Gölcük Bolu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Hayri:

Ağa dedi ya oy yoksa hizmette yok diye ne var bunda şaşıracak özü sözü doğru adam ne dediyse yapıyor demese hadi neyse

81
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Blackened:

Bah bah boluspor deyi, mamamız kesildi diyemiyor da

93
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Serkan GÜNGÖREN:

DOĞRU NAMAZ KILANLAR MAMALANACAK BİRAZDA

yanıt22
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Ercan cıftcı:

Napalım Bolu Spor para kazansın diye araç başı 150 TL giriş ücreti mi ödeyelim?

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9
yanıtYanıtla
Halit:

devletin imkanları spora niye sağlansınki

48
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MUHALİFE BAŞKAN:

Sen Erdoğan kazanırsa aday olmayacam demiştin, sen nerenle söz veriyorsun sayın Okan?

39
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haluk akdemir:

Bana ne benim memleketimin takımına Bolu spora var herkese eşit olun.

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Ferit Aksoy:

ne dedi ne dediii

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Aykut Gülbaş:

Yıllık 4 milyon ? bolu sporun sadece bir deplasman masrafı eder, o yüzden bolu sporu öne atma…! De ki; ben artık ordan nemalanamayacağım tanjuuuu ??

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HACER İlhan:

İyi yapmışlar almakla o kadar zaman işlemişsiniz yat kalk şükret. Bolu spormuş lafa bak yaa. O kadar ihtiyaçlı varken sporamı gidecek bu kadar para.?

23
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