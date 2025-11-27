Haberler

GKRY Lideri Hristodulidis: Türkiye ile Deniz Sınırları Müzakerelerine Hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için müzakereye hazır olduklarını açıkladı. Hristodulidis, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için görüşmelere başlamaya istekli olduklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde deniz sınırlarını belirlemek üzere müzakereye hazır olduklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lübnan ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına yönelik Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan gelen tepkilere yanıt verdi. Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Ankara'dan gelen açıklamalara yanıtının, Güney Kıbrıs'ın "Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için masaya oturmaya hazır" olduğunu kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi. Hristodulidis, Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu ifade ettiğine işaret ederek, "O halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Crans Montana'dan kalan noktadan görüşmelere hazırız"

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilk buluşmasında ifade ettiği gibi Crans Montana'da kesilen noktadan itibaren görüşmelerin yeniden başlamasına "yarın bile hazır" olduklarını tekrarladı. Hristodulidis, bunun Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüme ulaşması için önemli olduğunu söyledi.

"Müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanabiliriz"

Hristodulidis, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bile hiçbir mazeret aramadan masaya oturmaya hazır olduğunu Erhürman'a ilettiğini hatırlattı.

"Görüşmeleri, müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanarak yeniden başlatıp üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz" dedi. - LEFKOŞA

