Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, atanmasının ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdi. Gürak, KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyarette önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Sonrasında ise Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.