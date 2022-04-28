Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! CHP liderinin masa taşıması gözlerden kaçmadı
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Gençler, elektrikleri kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gençlerin ziyaretine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesi damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu, çay servisi yapan eşine, masa taşıyarak yardım etti.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşların durumunu dile getirmek adına elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu ailesinin bu adımının ardından evlerinin elektrikleri kesildi. Gaz lambası kullanan Kılıçdaroğlu ailesinin akşam vakti sürpriz ziyaretçileri vardı.
Gençler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gençlerin ziyareti sırasında eşine yardım etmesi ise dikkat çekti. CHP lideri, çay servisine destek vermek amacıyla içeriden masa getirdi.