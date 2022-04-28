Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! CHP liderinin masa taşıması gözlerden kaçmadı

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşların durumunu dile getirmek adına elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı.

ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Kılıçdaroğlu ailesinin bu adımının ardından evlerinin elektrikleri kesildi. Gaz lambası kullanan Kılıçdaroğlu ailesinin akşam vakti sürpriz ziyaretçileri vardı.

GENÇLER ZİYARET ETTİ

Gençler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MASA TAŞIMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gençlerin ziyareti sırasında eşine yardım etmesi ise dikkat çekti. CHP lideri, çay servisine destek vermek amacıyla içeriden masa getirdi.