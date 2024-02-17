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Gelecek Partisi, Mardin'de AK Parti'nin adayına destek verecek

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi, Mardin'de AK Parti adayı eski vali Abdullah Erin'i destekleyeceğini açıkladı. Gelecek Partisi, Ankara'da ise CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tan yana tavır aldı.

Gelecek Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri için aday çıkarmadığı illerde destek vereceği adayları duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, "5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz" denilen Ankara'da CHP'nin Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın destekleneceği belirtildi. Gelecek Partisi Mardin'de ise AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin'den yana tavır aldı.

Partiden yapılan açıklamada desteklenecek isimler şu şekilde sıralandı;

  • Düzce: DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı Murat Caymaz
  • Tokat: İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Şeref Menteşe
  • Kilis: İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Topaloğlu
  • Ordu: Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu

DAVUTOĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, daha önce verdiği bir röportajda "Esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz. Mühim olan şehirlerimizin en doğru, dürüst ve liyakat sahibi insanlarla yönetilmesi" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Luckyboom:

Siyasette ilke diye bir şey kalmadı. Bu nasıl bir yozlaşmadır böyle.

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