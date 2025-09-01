GBT kontrolünde jandarmaya "pislik" diyen AK Partili başkan istifa etti

Eskişehir'de jandarma ile yaşadığı sözlü tartışmayla gündeme gelen ve jandarmaya "Pislik" diyen AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Yaklaşık iki ay önce ilçeye atanan Astsubay H. ve diğer jandarma personeline yönelik sözlü saldırıda bulunan Hasan Özılgın, "Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın hemen sorgulayacaksın. Öyle artist artist bekleyemezsin. Güncellemedeyse 'güncellemede' desin ona göre." tepkisini gösterdi.

PİSLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN"

"Kimlikleri alalım" diyen jandarma personeline Özılgın, "Lan oğlum... Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin" sözleriyle hakaret etti. Jandarmanın "düzgün konuşun" uyarısına rağmen hakaretlerini sürdürdü. Personelin, "İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin" demesi üzerine Özılgın bu kez, "Senin yaptığın terbiyesizlik" diyerek karşılık verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Beylikova Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtilen konuyla ilgili dün açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olaya ait görüntülerin Zafer Bayramı'nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu ve ilçe başkanının görevden alınmadığını belirtmişti. AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, bugün sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özılgın, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

Hasan Özılgın'ın açıklamasında, "Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir tartışma olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur. Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde siyasi kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum. 24 yıldır vatandaşına hizmetkar olmayı şiar edinmiş bir siyasi partinin ve dünya liderinin teşkilatında görev alıyor olmamın sorumluluğu altında, davama ve liderime duyduğum hürmet nedeniyle bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Hakaret etmeden konuş. Kendini tarif etmiş resmen..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcihan64:

SEN KİMSİN DE DEVLETİN ASKERİNE HAKARET EDİYORSUN. ŞİMDİ ALIN BUNU ÇIKTIĞI YERİ GÖSTERİN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

bu kadar bunu chp dedende bekleriz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
