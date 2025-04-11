Gazze için Antalya'da tarihi buluşma: "İki devletli çözüm" vurgusu uluslararası çağrıya dönüştü

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde düzenlenen "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temalı Antalya Bakanlar Toplantısı'nda, Filistin için kalıcı ateşkes, insani yardım erişimi ve bağımsız devlet vurgusu öne çıktı. Uluslararası topluma "barış için harekete geçin" çağrısı yapılan toplantıda; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İki devletli çözüm, yalnızca Filistin'in değil, İsrail'in güvenliğinin de teminatıdır" diyerek diplomasiye alan açılması gerektiğini vurguladı.

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde düzenlenen "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış İçin Antalya Bakanlar Toplantısı", Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Cornelia Diamond Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan toplantı, Orta Doğu'da barış arayışlarının en sıcak gündemle masaya yatırıldığı, yüksek diplomatik katılıma sahne olan bir oturum olarak dikkat çekti.

Toplantıya Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Genel Sekreterleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Rusya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Nijerya ve Avrupa Birliği'nden temsilciler katıldı. Bakan Hakan Fidan, toplantının açılışında mevkidaşlarını tek tek karşıladı. Ardından toplantının birinci oturumuna geçildi.

Geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleşen toplantıyı yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip etti. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan ve diğer bakanlar kameraların karşısına geçerek ortak açıklamalarda bulundu.

"Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, toplantıda Gazze'deki insani kriz, işgal altındaki topraklardaki gelişmeler, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası toplumun atabileceği somut adımların ele alındığını ifade etti. Fidan, "İsrail'in giderek artan saldırganlığının bölgesel düzeydeki sonuçlarını değerlendirdik. Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla atılabilecek adımları görüştük" dedi.

Türkiye olarak, Mısır, Katar ve Amerika'nın öncülük ettiği ateşkes sürecini desteklediklerini ifade eden Fidan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girmesi gerektiğini vurguladı. "Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyoruz" dedi.

"Filistinli kardeşlerimizin haklarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceğiz"

İsrail'in Filistinlilere karşı uzun süredir yürüttüğü şiddet politikasının başarısız olduğunu ve Filistin halkının bu baskılara rağmen davalarından vazgeçmediğini vurgulayan Fidan, "İki devletli çözüm, sadece Filistinlilerin değil, İsrail'in güvenliğinin de teminatı olacaktır. İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlilerle barışması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin anavatanlarından zorla çıkarılması gönüllü göç değil, açık bir tehcirdir"

Toplantıya katılan ülkelerin dışişleri bakanları da Gazze'deki duruma ve Filistin meselesine dair açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan, Gazze'de derhal kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Sivil yardımların girişi herhangi bir siyasi şarta bağlı olmamalıdır. Bu, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu, Filistin halkını temel haklarından mahrum bırakmaktır" dedi.

"İnşallah özgür Filistin'i kurduğumuzda sizleri orada ağırlayacağız"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki ise konuşmasında Filistin'in BM'ye tam üyeliği için yürütülen çabalara teşekkür etti. Maliki, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının mutlak öncelik olduğunu, ardından Gazze'nin yeniden inşası ve siyasi çözüm sürecinin başlaması gerektiğini vurguladı. Riyad al-Maliki, "Filistin'i hala tanımayan tüm ülkelere çağrımızdır: Filistin Devleti'ni tanıyın. Özgür Filistin için çalışıyoruz, Batı Şeria ile Gazze'yi birleştirme yönündeki çabalarımız sürecek. İnşallah özgür Filistin'i kurduğumuzda sizleri orada ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kahire'de düzenlenecek toplantıda Gazze'nin yeniden inşasını konuşacağız"

Mısır Dışişleri Bakanı ise basın toplantısında, ülkesinin Katar'la birlikte sürdürdüğü ateşkes arayışlarına dikkat çekti. Mısırlı Bakan, "İsrail ateşkese uymalıdır. 19 Ocak'ta sağlanan ateşkes İsrail tarafından ihlal edilmiştir. Kahire'de düzenlenecek toplantıda Gazze'nin yeniden inşasını konuşacağız. Bu konferans, Filistin halkının kendi vatanında onurlu bir yaşam sürmesi için önemli bir adımdır" dedi.

Ayrıca "tehcir" konusunun kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Mısır, Ürdün ile birlikte Filistinlilerin ana vatanlarından zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşı olduklarını ilan etti.

Toplantıda, Arap Ligi'nin hazırladığı Gazze'nin yeniden inşası planının desteklenmesi, insani yardımların önündeki tüm engellerin kaldırılması ve uluslararası toplumun daha aktif devreye girmesi gerektiği konusunda fikir birliği oluştu.

Antalya'da düzenlenen bu üst düzey toplantının, aynı gün açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun diplomatik atmosferini belirlemesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın da ifade ettiği üzere, Filistin konusuna dair birçok toplantı ve görüşmenin Forum kapsamında sürdürüleceği öğrenildi. - ANTALYA