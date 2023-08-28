Gaziantep'te Erkaplan Halı Fabrikasında İşçilere Sendika Baskısı

Gaziantep'te Erkaplan Halı fabrikasında çalışan BİRTEK- Sen'e üye olan işçilere sendikadan ayrılmaları için baskı yapıldığına ilişkin görüntüleri paylaşan Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Ağızlarından millet iradesi lafını düşürmeyenler, irade işçinin olunca patronlardan yana tutum almakta hiç çekinmiyorlar" dedi. Karaca'nın paylaştığı videoda işçilere yönelik, "E-devlet üzerinden çıkış yaptınız mı? Niye yapmadın? Sendika kaç kuruş para veriyor sana? Ekmeğini kim veriyor senin? Benim sendikadan mendikada ne işim var arkadaş. Herkes bir şey olmamış gibi internetten şeyini düşürsün gelsin işe başlasın" şeklinde ifadeler yer aldı.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çok fabrikada işçilere en temel anayasal hakları olan sendikal hakları konusunda baskılar yapıldığını söyledi. Erkaplan Halı'da çalışan işçilere de sendikadan ayrılmaları için baskı yapıldığına dikkat çeken Karaca, düşük maaş ve sosyal haklarına karşı BİRTEK- Sen'e üye olan işçilerin sendikadan istifaya zorlandığını ifade etti. Erkaplan Halı fabrikasında patronun BİRTEK- Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve işçiler ile fabrika müdürleri arasında yaşanan gerginliğin videolarını izletti.

Karaca, "Erkaplan patronu işçilere polisin ve basının önünde patronun "Sendika bizim kırmızı çizgimizdir, biz burada sendikalı işçi çalıştırmayız" dedi. Bu polisin, mülki amirlerin gözlerin önünde yaşandı. Hatta işçiler bunu görüntüledi ve bir suç olduğunu söyleyerek de Antep İşçi Postası'nda bu görüntüler yayınlandı. Patronun apaçık sendika düşmanlığı yaptığı o video günler önce yayınlanmasına rağmen hiç kimsenin bir şey yaptığı yok" diye konuştu.

Karaca, patronların Anayasal ve yasalarda yer alan sendika hakkının tanımadığını vurgulayarak, "BİRTEK- Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e saldıranlar hakkında işçiler suç duyurusunda bulundu. Patronların suç duyurusunu emir telakki edenler, anında harekete geçerken ne hikmetse işçilerin iradesini temsil eden sendika başkanının ve işçilerin suç duyurusunun üstünden günler geçmesine rağmen hiçbir işlem yapmadılar. Ağızlarından millet iradesi lafını düşürmeyenler, irade işçinin olunca patronlardan yana tutum almakta hiç çekinmiyorlar" diye konuştu.

"E- DEVLET ÜZERİNDEN ÇIKIŞ YAPTINIZ MI?"

Karaca, izlettiği videoları basın ile de paylaştı. Karaca'nın paylaştığı videolardan birinde Erkaplan patronu, işçilere sendikadan istifa edip etmediklerini "E- Devlet üzerinden çıkış yaptınız mı? Herkes çıkışını yaptı mı? Niye yapmadınız? Sendika sana kaç kuruş para veriyor, ekmeğini kim veriyor. Benim sendikada mendikada ne işim var arkadaş? Ben sizi işe aldığımda benim elimde sözleşmem var. Benim yanıma geldiniz, çalıştınız. Bitti. Herkes bir şey olmamış gibi internetten şeyini düşürsün gelsin işe başlasın" ifadeleri yer aldı.

Karaca, Erkaplan işçilerinin yaşananları anlattığı videoyu da basın ile paylaştı. Bu videoda da işçilerden biri yaşananları şöyle anlattı:

"Zam talebinde bulunduk. Zamda anlaştık, 2 saat içinde anlaşma oldu ama zamdan sonra 'Sendikalı adam kabul etmem' dediği için patron biz burada içeriye alınmadık. Günlerden beri bekliyoruz ve haklarımızı arıyoruz. Sendikalı bir şekilde başlamak için. Şu an arabuluculuktayız. Arabuluculukta mahkememiz devam ediyor. Ama biz kapının önünde direnmeye devam ediyoruz, bir yere ayrılmadık."