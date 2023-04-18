Fuat Oktay: HDP ile kapalı kapılar ardında ne konuştun?

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne konuştun HDP ile kapalı kapılar ardında? Niye açıklamıyorsun? Neyi sattınız? Ne yaptınız da bugün Kandil'den açıklama yapıyorlar. Terörist başlarından bir tanesi diyor ki; 'Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorundayız, eğer Erdoğan gelirse bizim kökümüzü kazır, bizi bitirecek bunlar Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz lazım.' Sizin kökünüzü kazıyacağız, nereye giderseniz gidin" dedi.

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Sincan ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekilleri Seçimi öncesi kapsamında bazı ziyaretlerde bulundu. Oktay, ilk olarak Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını yaptıracağız. Doğru zamanda doğru adamla doğru kadrolarla 'durmak yok yola devam' diyoruz. 14 Mayıs bir bayram olacak ve işareti de Sincan'dan verilecek. Bizim mücadelemiz terör örgütleriyledir. Birliğimize beraberliğimize kimse dil uzatamaz. Bizim mücadelemiz PKK'ya özgürlük diyenlerle, FETÖ'yledir. Onlara kapıları açacağız, özgürlük getireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız diyenlerledir. Türkiye'yi manda zihniyetiyle yönetmek isteyenlerledir" ifadelerini kullandı.

"Bir kez daha milletin huzurundayız. Bir kez daha halkımızın karşısındayız. Bir kez daha insanımızdan yetki ve icazet istiyoruz. Çünkü biz gücümüzü milletten, millet iradesinden alıyoruz. Çünkü biz gücümüzü sandıktan alıyoruz. Hiçbir zaman sandık dışı yollara tevessül etmedik. Hiçbir zaman güneş motel benzeri olaylara kalkışmadık. Hiçbir zaman 'zafere giden yolda her şey mubahtır' demedik. AK Parti demokrasi kulvarında koşarken, bu geçen zamanda maalesef, muhalefeti birçok kez demokrasi dışı yollarda koştururken gördük. Önüne sandık koyar gibi yapanlar arkalarında vesayetle yürüyordu. Üzerinde ceket, gömlek, kravat taşıyarak demokrasi havariliğine soyunanlar, içlerinde üniforma, ellerinde silah taşıyorlardı. Dilinde hoşgörü olanların damaklarında nefret, akıllarında milli iradeye darbe vardı. Bunların ki stepneli demokrasi değerli kardeşlerim. Sandıktan ümidini kesince stepnelerine sarılıyorlar. İşte o stepne kimi zaman silah, kimi zaman terör, kimi zaman darbe, kimi zaman vesayet olarak karşımıza çıktı. Hamdolsun, bizim demokrasiden ve sandıktan başka bir alternatifimiz olmadı. Milletten başka bir adrese gitmedik. Milletten başka kimsenin kapısını çalmadık."