Fransa, İtalya'nın Büyükelçisi'ni Bakanlığa Çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldığı, "İstiyorsan miğferini ve tüfeğini alıp Ukrayna'ya gidebilirsin" açıklaması üzerine İtalya'nın Fransa Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'yu bakanlığa çağırdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransız liderin Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupalı askerlerin barışı koruma çerçevesinde Ukrayna'ya konuşlandırılması önerisini eleştirdi. Salvini, gazetecilere yaptığı açıklamada Macron'u hedef alarak, "Sen de bu trene atlayabilirsin. Miğferini, ceketini ve tüfeğini alıp Ukrayna'ya gidebilirsin" ifadelerini kullandı.

"Kaba görünen tavırlarıyla, herkesin başarısız olduğu bir alanda başarıya ulaşıyor"

İtalyan Başbakan Yardımcısı, "Avrupa orduları, Avrupa'nın yeniden silahlanma çabaları, füze satın almak için Avrupa'nın ortak borçları" başlıklı girişimleri "Makronat" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki politikalarına verdiği desteği de dile getirdi. Salvini, ABD Başkanı için, "Bazen kaba veya sinirli gibi görünen tavırlarıyla herkesin başarısız olduğu bir alanda başarıya ulaşıyor" dedi.

Fransa, İtalya'nın Fransa Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Salvini'nin açıklamasını "Kabul edilemez" olarak nitelendirerek, İtalya'nın Fransa Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'yu bakanlığa çağırdı. İtalyan büyükelçiye "bu yorumların iki ülke arasındaki güven ortamı ve tarihi ilişkilerin yanı sıra, özellikle Ukrayna'ya gösterilen sarsılmaz destek konusunda güçlü bir yakınlaşmanın sağlandığı bu son dönemdeki ikili ilişkilere de aykırı" olduğu belirtildi.

Salvini-Macron arasındaki çatışma

Salvini ayrıca, Macron'un geçtiğimiz mart ayında öne sürdüğü Avrupa'da ortak bir savunma yapısı oluşturulmasına yönelik fikirlerini, "Nükleer savaştan bahseden o deli Macron komutasında bir Avrupa ordusu asla olmayacak" ifadeleriyle eleştirmişti.

İki lider, Macron'un cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 2017 ve Salvini'nin bakanlık görevine geldiği 2018 yılından bu yana sık sık çatışıyor. İtalya'nın sağcı kanadının başında yer edinen Salvini, daha önceki açıklamalarında Macron'u "savaş çığırtkanı, abartılı, ikiyüzlü, geveze ve şampanyayı fazla kaçıran kibar beyefendi" olarak nitelendirmişti. - PARİS