Filistin ile Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakatı TBMM Dışişleri Komisyonu Gündeminden Çıkarıldı

Tbmm Dışişleri Komisyonu'nun bugünkü toplantısında İyi Partili Kürşad Zorlu'nun itirazı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı komisyonun gündeminden çıkarıldı. Zorlu, söz konusu mutabakat zaptına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Çin ziyaretinde Uygur Türklerini terörle özdeşleştirmesi sebebiyle çekince koyduklarını söyledi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyonda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı da gündem maddeleri arasında yer aldı. Komisyonun İYİ Partili üyesi Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı'na itiraz etti. Zorlu, komisyonda yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin ziyaretinde Uygur Türklerini terörle özdeşleştirdiğini hatırlatarak, mutabakat zaptının komisyonda görüşülmesine karşı çıktı. Zorlu, Türk Milleti adına bu tavrı gösterdiklerini belirtti. Zorlu'nun itirazı üzerine komisyonda iktidar çoğunluğu olmasına karşın Filistin ile ilgili mutabakat zaptı komisyonun bugünkü gündeminden çıkarıldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas 13 Haziran'daki Çin ziyaretinde, "Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin'e inandı" açıklamasını yapmıştı.