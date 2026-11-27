Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci olağan toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Biz bu anlaşmayı imzaladığımız andan itibaren en önemli hedefimiz bu ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi. Emsallerine nazaran gerçekten büyük bir hızla kurumsallaşmasını tamamlıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, dün Gürcistan'da oynana Beşiktaş-Hapeol Beer Sheva maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Bu bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci olağan toplantısına katılmak için bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında burada gerçekleştirilen toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte katıldığı toplantıya ilişkin, "Burada Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımızla beraber bulunmaktayız. Şu anda bir olağanüstü, iki de olağan olmak üzere üç toplantı yaptık. Tabii daimi komitelerimiz var, onlar sürekli çalışıyorlar. Biz bu anlaşmayı imzaladığımız andan itibaren en önemli hedefimiz bu ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi. Emsallerine nazaran gerçekten büyük bir hızla kurumsallaşmasını tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

Sivil ve askeri karagahların kurulmasında bütün prensip kararlar alındı

Bakan Fidan, "Sivil karargah olan Genel Sekreterliğin kurulması, askeri karargah olan Müşterek Askeri Komutanlığın kurulması konusundaki bütün prensip kararları alındı. Bugün de çoğunu onayladık komite olarak. Bazı konular da tartışıldı, bir sonraki komiteye bırakıldı. Bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye yapacak. Tabii bu kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekat, daha sonra kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon, uluslararası ilişkiler gibi birçok konusu var. Bu detaylara girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Amerika ve İran arasında müzakerelerin ne şekilde evrileceği görüşüldü"

Bakan Fidan, Körfez bölgesinde ABD-İran arasındaki gerginlik ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a ilişkin son saldırılarının da değerlendirildiğini işaret ederek, "Bununla beraber bölgesel konuları ve sıkıntıları da gündeme getirme imkanımız oldu. Özellikle Körfez'de devam eden problem, müttefikimiz Suudi Arabistan'ın yaşadığı Husilerden kaynaklı olan tehdit, bu tehdidin nasıl evrildiği, neler olduğu ve genel manada özellikle Amerika ve İran arasında yürüyen müzakerelerin ne şekilde evrileceği ve olumlu sonuçlanması için neler yapılabilir o konular görüşüldü" dedi.

Fidan, temaslarında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin başlıklara değinildiğini belirterek, "Bunun yanı sıra özellikle Ukrayna'daki sıkıntı olmak üzere başka konuları da hem kendi komite toplantımızda hem de ikili görüşmelerde ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın iradesi diğer liderler tarafından da paylaşılmakta"

Bakan Fidan, "Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek, sadece askeri imkanlarını değil, savunma sanayindeki imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkartması, etki çıkartması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı. Bu noktada Genelkurmay Başkanlığımızla, Milli Savunma Bakanlığımızla mükemmel bir çalışma içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın en başta koyduğu bir irade vardı biliyorsunuz Mekke İttifakı için. Bu irade diğer liderler tarafından da paylaşılmakta" ifadelerini kullandı.

İttifaka katılmak isteyen ülkelere ilişkin izlenecek yol görüşüldü

Bakan Fidan, görüşmelerde Mekke İttifakı'na üye olmak isteyen diğer ülkelerle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin başlıkların da ele aldığını belirterek, "Bugün ayrıca üye olmak isteyen diğer ülkelerle ilgili nasıl bir yol izlenmeli, modalite ne olmalı o konuda da önemli görüşmeler yaptık, bir takım prensip kararları aldık. Yani kısacası her şey çok iyi gidiyor" dedi.

"(Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçındaki olaylar) İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor"

Bakan Fidan ayrıca, dün Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş ve İsrailli Hapoel Beer Sheva futbol takımları arasında oynanan maç sırasında tribünlerde yaşanan olaylar ve Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik şiddetli müdahalesine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Bu konudaki son durumun ne olduğuna yönelik soruya cevabında Bakan Fidan, "Bu üzücü ve kabul edilemez olaylar olurken ben uçaktaydım. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktık. Milli Savunma Bakanımızla, Genelkurmay Başkanımızla beraber uçağa bindik, Pakistan'a geliyorduk. Tabii o sırada maçta bu olaylar çıktı. Bunun üzerine hemen Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı aradım. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuzla da direkt sahada iletişim halindeydik" dedi.

Bakan Fidan, "Birinci amacımız orada olayların yatıştırılması ve hiçbir vatandaşımızın göz altında kalmaması, yaralanmaması ve gerekli ilginin gösterilmesi. Bu konuda bütün tedbirler alındı. Aynı zamanda biliyorsunuz diğer bakanlıklarımız da devreye girdiler. Arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadılar. Bugün de Ankara'daki Gürcü Büyükelçisini ilgili arkadaşlarımız çağırdılar ve gereken uyarılar da ve görüşmeler de bulundular" dedi.

Bakan Fidan, söz konusu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bu bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı