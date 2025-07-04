Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Erbakan ve Arıkan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Mahmut Arıkan Bey'e genel başkanlığı için kongre sonrasında bir hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirmiş olduk. Saadet Partisi camiasına da bir nezaket ziyaretini gerçekleştirmiş olduk. Sıcak ilgileri ve ev sahiplikleri dolayısıyla kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Mahmut Arıkan'a genel başkanlık görevinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Tabii görüşmemizde ülkemizin gündemiyle ilgili konular ele alındı. Özellikle orman yangınlarıyla ilgili görüşmemiz oldu. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir an evvel bu yangınların kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz, diliyoruz" dedi.

Erbakan, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili bir fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili Meclis'te oluşturulması planlanan komisyona üye verilip verilmemesiyle ilgili bir müzakere, bir istişare imkanı oldu. ve bu sürecin nereye evrilebileceğini, gidebileceğine ilişkin bir fikir alışverişinde bulunuldu. Tabii yine bölgemizdeki çok büyük bir tehdit olan terör devleti İsrail'in komşu Müslüman ülke İran'a yapmış olduğu saldırılar ve arkasından bunun Türkiye'ye yansımalarına ilişkin de bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu noktada tabii ki Milli Görüş hareketi olarak bizler Allah rahmet eylesin, rahmetli Erbakan Hocamızın sözlerini her zaman hatırlıyoruz. Sıranın Irak ve Suriye'den sonra İran'a sonrasında da Türkiye'ye geleceğinin milli görüş olarak yıllar öncesinden ifade etmiştik. Dolayısıyla burada bu sürecin bizler tarafından yakinen takip edilmesi gerektiği, ülke olarak, millet olarak ve bizler siyasi partiler olarak teyakkuz halinde olmamız, tedbirli olmamız gerektiği konusu ele alındı."

'ÖNEMLİ İSTİŞARELER YAPILDI'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da ziyaretleri dolayısıyla Erbakan'a teşekkür ederek, "Gerek Türkiye'mizde yaşanan hadiseler gerekse bölgemizde cereyan eden hadiseler üzerine çok verimli görüşmeler yaptık. Yine Sayın Fatih Erbakan bu binanın, bu camianın yabancısı olmayan bir insan. Her ne kadar kendisini misafir gibi ağırlasak da kendimizden, içimizden bir genel başkan olarak görüyoruz. Kendileri de bunu ifade ettiler. Ben nezaketleri ve ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem Meclis çalışmalarında neler yapılabilir? Dış politikayla alakalı neler yapılabilir? Hangi kararları alırsak ülke menfaatine sonuçlar çıkacaktır. Bunun üzerine önemli görüşmeler yapıldı. Önemli istişareler yapıldı. Önümüzdeki dönemde bu görüşmeler, bu istişareler daha sık, daha verimli bir şekilde devam edecek inşallah" dedi.

'KAPILARI KAPATMIYORUZ'

Fatih Erbakan, ittifak olasılıkları ile ilgili soru üzerine, "Bugünkü ziyaretimiz bir nezaket ziyareti ve aynı zamanda da Sayın Genel Başkan'a bir hayırlı olsun ziyareti çerçevesinde gerçekleşti. Meclis'te yapılabilecek çalışmalarla ilgili nasıl bir yol izlenebilir? Nasıl ülkemizi milletimizin menfaatine her iki parti olarak adımlar atabiliriz? Bunları görüştük. İttifak konusu seçime yakın dönemde görüşülecek ve seçime yakın dönemde üzerinde durulacak bir konudur. İnşallah önümüzdeki dönemde Cenab-ı Allah ömür verirse, seçime yakın dönemde bu konuları görüşürüz, konuşuruz. Bugünkü ziyaret dediğim gibi hem bir hayırlı olsun ziyareti hem de bir nezaket ziyareti olarak gerçekleşti. Bizim daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi kapılarımızı kapatmıyoruz. Bu çok net. Milletvekili seçimlerine yönelik, parlamento seçimine yönelik bir ittifakı, mütedeyyin sağ seçmen olarak nitelendirebileceğimiz seçmene hitap eden partilerin özellikle bir arada olmasının bir sinerji oluşturabileceğini daha önce de ifade etmiştim. Bu konuda kapıyı kapatmıyoruz. Ama şu aşamada henüz erken olduğunu ifade ettim. ve ziyaretimizin içeriğinde dediğim gibi hayırlı olsun ve nezaket ziyareti olarak gerçekleştiğini ifade ettim" diye konuştu.

'ÜYE VERME KONUSUNDA NET DEĞİLİZ'

Erbakan, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin, şunları söyledi:

"Biz henüz Meclis'e bir rapor sunmadık. Bununla ilgili bu komisyonun tabii ki çalışma esaslarının adil bir şekilde olması önemli bize göre. Burada 100 kişinin fazla olacağına ilişkin hem Saadet Partisi'nin hem bizim görüşümüz net. Bu komisyonun belki 30 veya 40 kişiden oluşacak bir komisyon olması daha uygun olacaktır. Ancak bir de burada önemli olan tabii ki salt çoğunlukla değil, nitelikli çoğunlukla karar alacak bir komisyon olması, yani sadece iktidarın, Cumhur İttifakı'nın söylediğinin burada tasdik edileceği, onaylanacağı bir komisyon olmasının bir faydası olmayacağını görüşmemizde de karşılıklı olarak ifade ettik. Burada nitelikli çoğunluk aranması lazım bir karar alınacağı zaman. Ancak buna rağmen biz halen daha Yeniden Refah Partisi olarak bu komisyona bir üye verecek miyiz, vermeyecek miyiz noktasında net değiliz, gelişmeleri takip edeceğiz. İktidarın bu konuyla ilgili bizi bilgilendirmesini bekleyeceğiz. ve yetkili kurullarımızla da istişare edip ona göre net bir karar vereceğiz. Şu aşamada o konuda net değiliz."

Saadet Partisi lideri Arıkan ise "Meclis'teki komisyonla alakalı Grup Başkanımız Bülent Kaya Bey dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a bir dosya iletti. Bu dosyada 100 kişilik komisyonun çok verimli çalışmalar yapamayacağı, sayının biraz daha az olması gerektiği ve nitelik çoğunlukla kararların alınması gerektiğini bir not, bir bilgi olarak Sayın Başkan'a ilettik. Komisyon açıklandığında komisyonun çalışma şekilleri açıklandığında durumu bir kez daha gözden geçireceğiz" dedi.