Fatih Erbakan: İsveç'in NATO üyeliği kararı yeniden gözden geçirilmeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin, " Türkiye, bugüne kadar ABD patronajındaki NATO ve Batı İttifakı ile girdiği bütün ilişkilerde hayal kırıklığına uğramış, hep eli boş kalmış ve zararlı çıkmıştır. Hükümetimizden beklentimiz batı ile ilişkilerde yeni 'hüsran' sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir" dedi. Türkiye'nin onay verdiği İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Erbakan, "Bir süreden beri ülke ve dünya gündeminde yer tutan " İsveç'in NATO'ya üyeliği" meselesi, varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasındaki görüşmelerin ardından, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürüleceği yönünde açıklama yapılmıştır. İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılması, ülkemiz gündeminde de geniş yer bulmuştur. Yetkililerimiz, başından beri İsveç'in teröristleri himaye ettiğini, uluslararası hukuka aykırı olarak teslime yanaşmadığını, İslam'ı ve ülkemizi hedef alan çirkin gösterilere göz yummakla kalmadığını adeta destek verdiğini vurgulamıştır. İsveç'in, Türkiye'nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer atım atmaması kamuoyumuzun malümudur. Kutsallarımıza saldırılara müdahale etmeyen, hatta adeta teşvik eden İsveç'e NATO yolunun açılması memleketimizde son derece haklı tepkilere sebep olmuştur" diye konuştu.