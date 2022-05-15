Fatih Erbakan'ın da katıldığı kongrede il başkanı 'Oyumuz yüzde 13.4' dedi, salon yıkıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye tek aday olarak giren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, bir kez daha il başkanı olarak seçildi.

"MİLLİ GÖRÜŞ YANARDAĞ GİBİ PATLIYOR"

Kongrede söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Millî görüşün ikinci kırk yılında, milletimizin görüşü milli görüş yanardağ gibi patlıyor. Millî görüş çınarı Mehmet Aras ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem salonu hazırlayan Kocaeli teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Yargıtay verilerine göre, en çok üye kaydı yapan siyasi parti biziz. Bizim televizyon kanallarımız, kuvvetli propaganda araçlarımız yok. Devletten hazine yardımı almıyoruz. Dış güçlerin desteğini almıyoruz. Mecliste siyasi parti grubumuz yok. Milletvekillerimiz yok. Ama arkamızda bu ülke insanının desteği var. Bizi iktidara dış güçler, küresel sermaye değil halkın desteği taşıyacak. Yeniden refah partisi halkın iktidarını kuracak" dedi.

KONGREYE İL BAŞKANININ SÖZLERİ DAMGA VURDU

Kongreye damga vuran ise Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras'ın sözleri oldu. Ellerindeki anketlere göre oy oranlarını açıklayan Aras, şöyle devam etti: "Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre partimizin şu anki oyu yüzde yüzde 13.4. Halk her yerde bize sevgisini gösteriyor. Bu sevgi Dr. Fatih Erbakan' ı cumhurbaşkanı yapacak. İktidar yolun sonuna geldi. Sonları anavatan gibi olacak.

EKMEKLE ÖRNEK GÖSTERDİ

Sözlerinin devamında sizinle bir belge paylaşacağım diyerek dikkatleri üzerine çeken Aras eline aldığı biri küçük, diğeri çok büyük iki ekmeği halka gösterdi. Şu anda bu küçük ekmek sizin diyen Aras, biz size işte bu ekmeği vereceğiz diyerek büyük ekmeği dinleyenlere gösterdi. Aras'ın sözleri halktan büyük alkış aldı.