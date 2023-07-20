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Fahrettin Altun, CHP milletvekillerinden manevi tazminat kazandı! Avukatı belgeleriyle detayları paylaştı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda CHP milletvekilleri Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel'den 25 bin lira manevi tazminat kazandı. Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sürece ilişkin tüm detayları belgeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı CHP'li Onursal Adıgüzel, CHP'li Bülent Tezcan ve CHP'li Seyit Torun tazminat ödemeye mahkum edildi. Konu hakkında Altun'un avukatı Sezgin Tunç açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel'den 25 bin lira manevi tazminat kazandı.

Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçek dışı iddialarından dolayı açtıkları davada CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, müvekkiline 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi.

Tunç, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile eski CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel hakkında, müvekkili Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarından dolayı açtıkları iki davada da mahkemelerin, 10'ar bin lira manevi tazminata hükmettiğini belirtti. Sezgin Tunç, bu kararlara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduklarını kaydetti.

Fahrettin Altun, CHP milletvekillerinden manevi tazminat kazandı

Fahrettin Altun, CHP milletvekillerinden manevi tazminat kazandı

Fahrettin Altun, CHP milletvekillerinden manevi tazminat kazandı

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Fahrettin Altun Bülent Tezcan Seyit Torun Politika Haberler

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