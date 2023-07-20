Fahrettin Altun, CHP milletvekillerinden manevi tazminat kazandı! Avukatı belgeleriyle detayları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda CHP milletvekilleri Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel'den 25 bin lira manevi tazminat kazandı. Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sürece ilişkin tüm detayları belgeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı CHP'li Onursal Adıgüzel, CHP'li Bülent Tezcan ve CHP'li Seyit Torun tazminat ödemeye mahkum edildi. Konu hakkında Altun'un avukatı Sezgin Tunç açıklamalarda bulundu.

25 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KAZANDI

İletişim Başkanı Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel'den 25 bin lira manevi tazminat kazandı.

AVUKAT TUNÇ DETAYLARI PAYLAŞTI

Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçek dışı iddialarından dolayı açtıkları davada CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, müvekkiline 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi.

TORUN İLE ADIGÜZEL 10'AR BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Tunç, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile eski CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel hakkında, müvekkili Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarından dolayı açtıkları iki davada da mahkemelerin, 10'ar bin lira manevi tazminata hükmettiğini belirtti. Sezgin Tunç, bu kararlara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduklarını kaydetti.