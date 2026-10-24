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Eski Konya Milletvekili Saffet Sert için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

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17. ve 18. Dönem Konya Milletvekili ve 46. Hükümet'te Devlet Bakanı Saffet Sert için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç ile milletvekilleri katıldı; Sert'in cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vefat eden 17. ve 18. Dönem Konya Milletvekili ve 46. Hükümet'te Devlet Bakanı olan Saffet Sert için Mecliste cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Sert'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende Sert'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Sert'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınacak cenaze namazının ardından burada toprağa verilecek.

Osmaniye'de 1948'de dünyaya gelen Sert, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Konya Yol, Su, Elektrik Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Sert, serbest inşaat mühendisliği yaptı. Sert, 17. ve 18. dönemde Konya Milletvekili seçildi ve 46. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Kaynak: AA
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